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Странный метод удобрения, который сделает вашу малину в два раза крупнее

1:43
Садоводство

Выращивать малину и получать обильный урожай можно без дорогих химикатов! Природа и ваша кухня предлагают все, что нужно для здоровья кустов. Два простых, но мощных удобрения помогут вашим растениям расти быстрее и давать больше ягод.

Малина
Фото: pixabay.com by ulleo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Малина

Кофейный осадок — источник азота и кислоты

Кофейный осадок богат азотом и мягко подкисляет почву, что идеально для малины.

Как применять

  1. Высушите кофейную гущу, чтобы не появилась плесень.
  2. Равномерно рассыпьте под кустами и аккуратно вотрите в верхний слой почвы.

Этот способ не только питает растения, но и улучшает структуру почвы.

Рисовая вода — натуральный энергетик для малины

Рис насыщен полезными веществами, которые благотворно влияют на рост малины.

Как приготовить удобрение

  1. Замочите горсть риса в воде на 1 час, помешивая.
  2. Процедите воду, добавьте 1 столовую ложку сахара и перемешайте.
  3. Поливайте кусты, расходуя примерно 1 литр раствора на шпалеру.

Этот раствор укрепляет растения и стимулирует цветение и плодоношение.

Почему это работает?

  • Кофейный осадок обеспечивает азотом, улучшает кислотность.
  • Рисовая вода содержит крахмал и полезные микроэлементы, ускоряющие рост.
  • Безопасно для природы и доступно каждому.

Эти две натуральные подкормки помогут вам вырастить крепкие кусты и получить сочные, сладкие ягоды без лишних затрат. Главное — регулярность ухода и достаточное количество питательных веществ.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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