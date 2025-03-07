Странный метод удобрения, который сделает вашу малину в два раза крупнее

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивать малину и получать обильный урожай можно без дорогих химикатов! Природа и ваша кухня предлагают все, что нужно для здоровья кустов. Два простых, но мощных удобрения помогут вашим растениям расти быстрее и давать больше ягод.

Фото: pixabay.com by ulleo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Малина

Кофейный осадок — источник азота и кислоты

Кофейный осадок богат азотом и мягко подкисляет почву, что идеально для малины.

Как применять

Высушите кофейную гущу, чтобы не появилась плесень. Равномерно рассыпьте под кустами и аккуратно вотрите в верхний слой почвы.

Этот способ не только питает растения, но и улучшает структуру почвы.

Рисовая вода — натуральный энергетик для малины

Рис насыщен полезными веществами, которые благотворно влияют на рост малины.

Как приготовить удобрение

Замочите горсть риса в воде на 1 час, помешивая. Процедите воду, добавьте 1 столовую ложку сахара и перемешайте. Поливайте кусты, расходуя примерно 1 литр раствора на шпалеру.

Этот раствор укрепляет растения и стимулирует цветение и плодоношение.

Почему это работает?

Кофейный осадок обеспечивает азотом, улучшает кислотность.

Рисовая вода содержит крахмал и полезные микроэлементы, ускоряющие рост.

Безопасно для природы и доступно каждому.

Эти две натуральные подкормки помогут вам вырастить крепкие кусты и получить сочные, сладкие ягоды без лишних затрат. Главное — регулярность ухода и достаточное количество питательных веществ.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

