Странный метод удобрения, который сделает вашу малину в два раза крупнее

Выращивать малину и получать обильный урожай можно без дорогих химикатов! Природа и ваша кухня предлагают все, что нужно для здоровья кустов. Два простых, но мощных удобрения помогут вашим растениям расти быстрее и давать больше ягод.
Кофейный осадок богат азотом и мягко подкисляет почву, что идеально для малины.
Этот способ не только питает растения, но и улучшает структуру почвы.
Рис насыщен полезными веществами, которые благотворно влияют на рост малины.
Этот раствор укрепляет растения и стимулирует цветение и плодоношение.
Эти две натуральные подкормки помогут вам вырастить крепкие кусты и получить сочные, сладкие ягоды без лишних затрат. Главное — регулярность ухода и достаточное количество питательных веществ.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.