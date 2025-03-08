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Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех

2:15
Садоводство

Многие дачники избегают сажать грецкий орех рядом с домом, и дело тут не только в народных приметах. Это мощное дерево может стать настоящей проблемой для строений и соседних растений. Так стоит ли рисковать, или лучше найти для него другое место?

Грецкий орех
Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грецкий орех

Почему грецкий орех — не лучший сосед для дома?

Несмотря на свою ценность, грецкий орех может доставить немало хлопот владельцу участка:

  • Опасность для фундамента. Дерево обладает мощной корневой системой, которая способна разрушать бетонные конструкции, тротуары и даже стены. Поэтому специалисты не советуют сажать его ближе 8 метров от дома.
  • Угнетает другие растения. Грецкий орех выделяет особые вещества (юглон), которые подавляют рост многих культур, включая овощи, ягоды и даже некоторые цветы.
  • Неприятности в уходе. Осенью дерево сбрасывает много листьев и плодов, что превращает уборку участка в испытание.

Мистические страхи и народные приметы

Наши предки относились к ореху с осторожностью и приписывали ему зловещие свойства:

  • Притягивает несчастья. Считалось, что дерево у дома приносит бедность, болезни и неудачи в семейной жизни.
  • Пристанище злых духов. В древности верили, что нечистая сила любит селиться в кроне ореха и вредить домочадцам.
  • Плохое самочувствие. Длительное нахождение под деревом якобы вызывало головную боль и бессонницу.

Что в этих приметах правда?

На самом деле многие приметы имеют научное объяснение. Листья грецкого ореха действительно выделяют фитонциды, которые могут влиять на самочувствие человека, вызывая сонливость и головокружение. Кроме того, перезревшие плоды могут стать причиной отравления.

Стоит ли сажать орех у дома?

Если участок позволяет — лучше выбрать для него место подальше от строений и грядок. Так вы избежите проблем с фундаментом, соседними растениями и будете наслаждаться вкусными орехами без лишних хлопот.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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