Арбуз вырастет там, где даже не должен: неожиданный эксперимент с поразительным результатом

Выращивание арбузов — это не только про летнюю прохладу и сочную сладость, но и про хитрости ухода, которые помогут получить действительно крупные и вкусные плоды. Многие садоводы уже отказались от капризной открытой грядки и переносят арбузы в теплицу. Как же вырастить эту бахчевую культуру в идеальных условиях?
Арбуз — древняя культура, известная ещё египтянам. В Средние века он распространился по Европе, а сегодня его выращивают практически везде, особенно в регионах с тёплым климатом.
Фрукт (или ягода, если точнее) ценится не только за сладкий вкус, но и за питательную ценность. Арбуз на 92 % состоит из воды, поэтому отлично утоляет жажду в жаркие дни, а также является источником витаминов и минералов.
Чтобы вырастить сочный арбуз в теплице, важно выбрать правильный сорт. Лучше всего подойдут компактные и скороспелые гибриды, такие как:
Перед посадкой обязательно изучите особенности выбранного сорта — это поможет избежать ошибок.
Лучшее время для посадки — конец весны или начало лета. Главное условие — стабильная температура не ниже +20°C, так как арбузы не переносят холод.
После посадки арбузы требуют правильного полива. Воду льют под корень, избегая попадания на листья — это помогает предотвратить болезни.
Даже в теплице арбузы могут страдать от гнили, мучнистой росы и вредителей. Наиболее опасны тля, трипсы и бабочки.
Чтобы избежать проблем:
Выращивание арбуза в теплице — это реальный способ получить сладкие, сочные и крупные плоды, если учесть правильный выбор сорта, условия посадки и грамотный уход.
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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