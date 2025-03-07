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Что нельзя класть в компост

3:28
Садоводство » Советы

Компостирование — это отличный способ переработки органических отходов, который помогает улучшить структуру почвы и уменьшить количество отходов на свалках. Однако не все материалы годятся для компоста. Неправильные добавки могут привести к неприятным запахам, привлечению вредителей и даже повреждению растений.

грибной суп
Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
грибной суп

Мясо и рыба

Мясо, рыба и их остатки не стоит добавлять в компост. Они могут вызвать гниение, выделение неприятных запахов и притяжение насекомых, таких как мухи. Кроме того, некоторые микробы и патогены, содержащиеся в сырых продуктах, могут быть вредны для здоровья растений и человека.

Молочные продукты

Молочные продукты, включая молоко, сыр и йогурт, тоже не подходят для компоста. Они имеют высокий уровень жира и могут гнить, создавая плохие запахи и привлекая грызунов. Вместо этого лучше утилизировать такие продукты в мусор или специализированные отходы.

Яды и токсины

Не стоит добавлять к компосту остатки продуктов, содержащих химикаты, яды или токсины. Это могут быть остатки пестицидов, гербицидов и других химических веществ. Они могут накапливаться в компосте и затем попадать в почву, вредя вашим растениям и окружающей среде.

Пластик и другие неразлагаемые материалы

Пластик, металл и стекло не следует добавлять в компост. Эти материалы не разлагаются и могут загрязнять ваш компост. Убедитесь, что все упаковки и контейнеры, которые вы выбрасываете, чисты и освобождены от этих веществ.

Косточки и семена

Некоторые большие косточки от фруктов, такие как авокадо, персик или вишня, могут не разложиться в компосте и стать источником новых растений, которые растут в нежелательных местах. Также стоит быть осторожным с семенами однолетников и сорняков, они могут прорасти и распространиться на вашем участке.

Листья и растительность с признаками болезней

Листья и растения, пораженные болезнями или вредителями, не следует добавлять в компост. Это может привести к распространению болезней на здоровые растения в вашем саду. Лучше всего утилизировать такие остатки, закопав их глубже в почву или отправив на свалку.

Бульоны и другие жидкости

Нежелательно добавлять в компост бульоны, соусы, масла и другие жидкости. Они могут вызвать анаэробные условия, способствующие образованию неприятных запахов и гнили. Кроме того, жирные вещества мешают разложению.

Необработанные яичные скорлупы

Несмотря на то, что яичные скорлупы могут показаться естественным добавлением в компост, в них могут содержаться бактерии сальмонеллы, особенно если они были сырыми. Лучше предварительно прокалить скорлупу в духовке, чтобы предотвратить разложение бактерий.

Компост может стать важным элементом в вашем садоводстве, однако знание того, что не следует в него добавлять, критично для успешного компостирования. Избегайте мяса, рыбы, молочных продуктов, токсичных материалов и пораженных болезней растительных остатков, чтобы избежать проблем с разложением и здоровьем растений.

Уточнения

Компо́ст — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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