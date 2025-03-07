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Как вырастить виноград без косточек: всё, что нужно знать

4:01
Садоводство » Деревья и кустарники

Виноград без косточек — это популярный выбор среди любителей этого сладкого плода. Он не только легче употребляется в пишу, но и более удобен для использования в кулинарии и виноделии. Однако вырастить такой виноград — задача не из легких, требующая времени и знаний.

виноград
Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
виноград

Понимание процесса

Виноград без косточек получается в результате селекции и селективного размножения. Основные сорта винограда без косточек (например, «Супер Томпсон» и «Кристал») выведены с генетически модифицированными характеристиками, которые препятствуют формированию семян. Однако вы также можете попробовать вырастить растения из черенков и ягод с минимальными семенами.

Выбор подходящего сорта

Первым шагом является выбор сорта винограда, который будет без семян. Существуют как столовые, так и винные сорта. Исследуйте разные сорта и выберите тот, который соответствует вашему климату и предпочтениям по вкусу. Вот некоторые из популярных сортов без косточек:

  • Супер Томпсон
  • Кримсон
  • Тайфи
  • Лидия

Подготовка к посадке

Правильный выбор места и подготовка почвы играют ключевую роль в успешном выращивании винограда. Виноград предпочитает солнечные места, защищенные от ветра. Плодородная, хорошо дренированная почва с нейтральным pH (от 6.0 до 7.0) — идеальный выбор. 

Пройдите следующие шаги по подготовке:

  • Выберите солнечное место для посадки (не менее 6-8 часов солнечного света в день).
  • Освободите землю от сорняков и камней, разрыхлите на глубину 30 см.
  • При необходимости добавьте компост или перегной для улучшения структуры почвы.

Подготовка виноградной лозы

Вы можете начать с покупных саженцев или черенков. Если выбираете черенки, они должны быть длиной около 20-25 см и иметь несколько здоровых почек. Процесс укоренения включает следующие шаги:

  • Замочите черенки в воде на 24 часа.
  • Обработайте нижнюю часть черенков использованием корнеобразователя.
  • Посадите черенки в подготовленный грунт, заглубляя их на половину длины в почву.
  • Полейте растения и накройте их пленкой или стеклянной банкой для создания тепличных условий.

Уход за растениями

После посадки важно обеспечить должный уход за виноградными лозами. Это включает:

  • Полив: виноград нуждается в регулярном поливе, особенно в начале роста. Убедитесь, что почва всегда остается влажной, но не заболачивается.
  • Подкормка: внесите удобрения (например, комплексные минеральные удобрения) в весенний и осенний периоды. 
  • Обрезка: регулярная обрезка помогает формировать рост виноградной лозы и стимулирует лучшее плодоношение. Обрезайте в зимний период, оставляя 6-8 почек на каждой лозе.

Защита от болезней и вредителей

Виноград могут поражать различные болезни, такие как мильдью или оидиум, и вредители, такие как филлоксер или паутинный клещ. Чтобы предотвратить это:

  • Регулярно осматривайте растения на наличие заболеваний и вредителей.
  • Применяйте защитные средства (например, фунгициды) на ранних стадиях.
  • Убедитесь, что у вас достаточно пространства между растениями для хорошей циркуляции воздуха.

Сбор урожая

Обычно виноград начинает плодоносить через 2-3 года после посадки. Собирать урожай следует, когда гроздья полностью созрели и приобрели правильный цвет. Убедитесь, что вы собираете виноград, осторожно срывая гроздья, чтобы не повредить лозу.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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