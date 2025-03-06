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Эти деревья лучше не обрезать ранней весной

1:18
Садоводство » Деревья и кустарники

Не для всех деревьев рекомендуется ранняя весенняя обрезка, так как некоторые сорта особенно чувствительны к внезапному вмешательству и могут даже получить постоянные повреждения, сообщает édenkert.hu.

Дерево сливы
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дерево сливы

Согласно статье, обрезка косточковых фруктовых деревьев, таких как вишня, черешня и персик, является чувствительным вопросом. Эти деревья подвержены различным грибковым и бактериальным инфекциям, например, монилии. После ранней обрезки раны заживают медленно, что облегчает проникновение инфекций. Поэтому косточковые деревья лучше обрезать во второй половине лета, после сбора урожая.

Ситуация аналогична и с грецким орехом, который из-за большого объема сокодвижения особенно чувствителен к ранней обрезке. Если мы слишком рано обрежем его ветви, дерево потеряет большое количество сока через раны, что ослабляет его и снижает урожайность. Точно так же конский каштан не любит весеннюю обрезку.

Также стоит обратить внимание на то, что миндаль рано цветет, и обрезка в это время может нанести значительный вред почкам. Лучшее время для обрезки этих деревьев — летний период, когда созревание урожая завершено.

Уточнения

Де́рево — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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