Тайны цветочного бизнеса: как выбрать неувядающий букет к 8 Марта

В преддверии 8 Марта мужчины ринутся покупать своим дамам живые цветы. Как их выбрать, чтобы они долго радовали глаз, расскажем ниже. Эти правила напомнил Роспотребнадзор.

Фото: unsplash.com by Alice Achterhof, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тюльпаны

Обратите внимание на:

Стебель не должен быть слишком сухим. Хорошим признаком свежести является наличие так называемого "рубашечного листа". Это нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон. Бутоны стоит выбирать полураскрытые. Лепестки должны быть достаточно эластичными. Отсутствие искусственных украшений на бутоне. Их наличие может говорить о попытке отвлечь внимание от того, что букет уже несвежий, пишет KP. RU.

Уточнения

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