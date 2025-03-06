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Тайны цветочного бизнеса: как выбрать неувядающий букет к 8 Марта

Садоводство

В преддверии 8 Марта мужчины ринутся покупать своим дамам живые цветы. Как их выбрать, чтобы они долго радовали глаз, расскажем ниже. Эти правила напомнил Роспотребнадзор.

Тюльпаны
Фото: unsplash.com by Alice Achterhof, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тюльпаны

Обратите внимание на:

  1. Стебель не должен быть слишком сухим.
  2. Хорошим признаком свежести является наличие так называемого "рубашечного листа". Это нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон.
  3. Бутоны стоит выбирать полураскрытые.
  4. Лепестки должны быть достаточно эластичными.
  5. Отсутствие искусственных украшений на бутоне. Их наличие может говорить о попытке отвлечь внимание от того, что букет уже несвежий, пишет KP. RU.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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