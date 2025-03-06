Тайны цветочного бизнеса: как выбрать неувядающий букет к 8 Марта
В преддверии 8 Марта мужчины ринутся покупать своим дамам живые цветы. Как их выбрать, чтобы они долго радовали глаз, расскажем ниже. Эти правила напомнил Роспотребнадзор.
Фото: unsplash.com by Alice Achterhof, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тюльпаны
Обратите внимание на:
- Стебель не должен быть слишком сухим.
- Хорошим признаком свежести является наличие так называемого "рубашечного листа". Это нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон.
- Бутоны стоит выбирать полураскрытые.
- Лепестки должны быть достаточно эластичными.
- Отсутствие искусственных украшений на бутоне. Их наличие может говорить о попытке отвлечь внимание от того, что букет уже несвежий, пишет KP. RU.
Уточнения
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти.
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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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