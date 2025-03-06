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Приближается время посева петрушки: не упустите шанс

2:11
Садоводство » Советы

С приближением весны садоводы вспоминают о важности петрушки — одного из самых полезных и востребованных растений на кухне. Её выращивание не требует особых навыков, и каждый может насладиться богатым урожаем, если вовремя посеет семена.

петрушка
Фото: pxhere
петрушка

Петрушка — двулетнее растение, которое в первый год дает ароматные листья, а во второй — начинает цвести. Чтобы обеспечить максимальное производство урожая, важно правильно выбрать сроки посева. 

Специалисты рекомендуют сеять петрушку в следующие сроки:

  • Ранняя весна (март-апрель): идеальное время для посева, когда температура почвы достигает 5-8 градусов Цельсия, что способствует продлению периода сбора урожая.
  • Летний посев (конец июня - июль): подходит для позднего сбора урожая, особенно в контейнерах.
  • Осенний, или зимний посев (ноябрь): семена зимуют в почве и прорастают ранней весной, что позволяет быстро начать сбор урожая в следующем году.

Кроме правильного выбора времени, необходимо создать условия для хорошего роста. Петрушка требует воздухопроницаемой почвы с нейтральным pH 6-7 и не переносит уплотненных, водянистых участков. Перед посадкой важно тщательно вскопать почву.

Чтобы гарантировать успешный посев, садоводам рекомендуются следующие шаги:

  1. Подготовьте семена, замочив их в теплой воде на 24 часа.
  2. Сажайте семена в бороздки глубиной около 1 см, оставляя расстояние 20 см между рядами.
  3. После посева аккуратно закройте семена землей и полейте, чтобы не смыть их.

После посева необходимо ухаживать за петрушкой, обеспечивая умеренный и регулярный полив, а также регулярно удалять сорняки и подкармливать растение органическими удобрениями.

Не упустите возможность вырастить настоящую «зеленую пряность» на вашем участке — ведь правильный подход к посеву и уходу за петрушкой обеспечит вам богатый и качественный урожай!

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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