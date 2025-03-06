Приближается время посева петрушки: не упустите шанс

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

С приближением весны садоводы вспоминают о важности петрушки — одного из самых полезных и востребованных растений на кухне. Её выращивание не требует особых навыков, и каждый может насладиться богатым урожаем, если вовремя посеет семена.

Фото: pxhere петрушка

Петрушка — двулетнее растение, которое в первый год дает ароматные листья, а во второй — начинает цвести. Чтобы обеспечить максимальное производство урожая, важно правильно выбрать сроки посева.

Специалисты рекомендуют сеять петрушку в следующие сроки:

Ранняя весна (март-апрель): идеальное время для посева, когда температура почвы достигает 5-8 градусов Цельсия, что способствует продлению периода сбора урожая.

Летний посев (конец июня - июль): подходит для позднего сбора урожая, особенно в контейнерах.

Осенний, или зимний посев (ноябрь): семена зимуют в почве и прорастают ранней весной, что позволяет быстро начать сбор урожая в следующем году.

Кроме правильного выбора времени, необходимо создать условия для хорошего роста. Петрушка требует воздухопроницаемой почвы с нейтральным pH 6-7 и не переносит уплотненных, водянистых участков. Перед посадкой важно тщательно вскопать почву.

Чтобы гарантировать успешный посев, садоводам рекомендуются следующие шаги:

Подготовьте семена, замочив их в теплой воде на 24 часа. Сажайте семена в бороздки глубиной около 1 см, оставляя расстояние 20 см между рядами. После посева аккуратно закройте семена землей и полейте, чтобы не смыть их.

После посева необходимо ухаживать за петрушкой, обеспечивая умеренный и регулярный полив, а также регулярно удалять сорняки и подкармливать растение органическими удобрениями.

Не упустите возможность вырастить настоящую «зеленую пряность» на вашем участке — ведь правильный подход к посеву и уходу за петрушкой обеспечит вам богатый и качественный урожай!

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см.

