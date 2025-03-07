Одуванчики захватили участок? Ловите 3 простых способа борьбы

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Одуванчики — одни из самых живучих сорняков, способные захватить газон и сад за считанные недели. Их мощные корни уходят до 30 см вглубь почвы, поэтому простое скашивание не поможет — сорняк отрастёт снова.

Фото: Own work by Jakub Kolář, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одуванчики

Многие дачники используют агрессивные химические гербициды, но они могут навредить почве, полезным растениям и даже экосистеме. Разбираем экологичные способы, которые помогут избавиться от одуванчиков без вреда для окружающей среды.

1. Выдёргивание вручную — лучшее решение

Полейте почву водой, чтобы размягчить землю.

Плотно обхватите растение у основания и вытяните, стараясь удалить весь корень.

Если корень остался, используйте специальный садовый нож или корнеудалитель.

Этот метод эффективен, но требует внимательности и терпения, так как даже небольшой оставшийся корень может дать новую поросль.

2. Полив кипятком — быстрый способ уничтожить сорняки

Нагрейте кастрюлю воды до кипения.

Аккуратно залейте кипятком корень одуванчика.

Через несколько дней растение засохнет и погибнет.

Будьте осторожны: кипяток убивает не только сорняки, но и культурные растения, если попадёт на их корни.

Дополнительные методы борьбы

Солёная вода (1 стакан соли на 1 литр воды) — уничтожает сорняки, но может засолить почву, поэтому подходит только для дорожек и площадок.

— уничтожает сорняки, но может засолить почву, поэтому подходит только для дорожек и площадок. Уксус (развести 9% уксус 1:1 с водой и опрыскать листья) — сжигает зелёную часть, но может не уничтожить корень полностью.

— сжигает зелёную часть, но может не уничтожить корень полностью. Густая мульча (солома, картон, кора) — перекрывает доступ света, не давая сорнякам расти.

Избавляться от одуванчиков важно регулярно, чтобы не дать им возможности зацвести и распространить семена.

Уточнения

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

