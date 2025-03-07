Одуванчики захватили участок? Ловите 3 простых способа борьбы

Одуванчики — одни из самых живучих сорняков, способные захватить газон и сад за считанные недели. Их мощные корни уходят до 30 см вглубь почвы, поэтому простое скашивание не поможет — сорняк отрастёт снова.
Многие дачники используют агрессивные химические гербициды, но они могут навредить почве, полезным растениям и даже экосистеме. Разбираем экологичные способы, которые помогут избавиться от одуванчиков без вреда для окружающей среды.
Этот метод эффективен, но требует внимательности и терпения, так как даже небольшой оставшийся корень может дать новую поросль.
Будьте осторожны: кипяток убивает не только сорняки, но и культурные растения, если попадёт на их корни.
Избавляться от одуванчиков важно регулярно, чтобы не дать им возможности зацвести и распространить семена.
Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).
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