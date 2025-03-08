Как создать красивый сад, если на участке мало солнца? Список лучших растений

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Даже если ваш сад скрыт от солнца, это не повод отказываться от красоты. Нужно всего лишь правильно подобрать теневыносливые растения, которые не только выдерживают полутень, но и могут расцвести даже в самых укромных местах.

Фото: source: David Stang. First published at ZipcodeZoo.com by Photo by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Астильба

В саду с минимальным освещением отлично себя чувствуют ажурные папоротники, эффектные хосты, яркие гейхеры. А если хочется добавить цветущие растения, то стоит обратить внимание на астильбу и аквилегию.

1. Хоста "Голден Медоуз" — живая картина в саду

Эта хоста — настоящий акцент в полутени. Её морщинистые, закрученные листья словно танцуют в разные стороны, придавая участку динамику.

Особенность: голубовато-зелёная окантовка остаётся неизменной, но сердцевина листа меняет оттенок в зависимости от сезона.

2. Аквилегия "Блю Барлоу" — грациозная и стойкая

У этой аквилегии мощные цветоносы, способные выдержать махровые цветки насыщенно-синего оттенка.

Растёт в полутени, не боится морозов, не требует сложного ухода.

3. Гейхера "Джорджия Пич" — хамелеон среди растений

Весной её листья окрашены в персиково-оранжевые оттенки, летом приобретают розоватый тон, а к осени становятся пурпурно-розовыми.

Лучше всего раскрывается в тени — идеальное растение для затемнённых уголков сада.

4. Астильба "Аметист" — роскошный фиолетовый водопад

Этот сорт любит самые затенённые уголки и зацветает в середине июля фиолетово-аметистовыми метёлками.

Отличный выбор для густой тени, где другие цветущие растения не смогут проявить себя.

Создать живописный тенистый сад можно без сложного ухода. Главное — выбирать растения, которые будут чувствовать себя в тени так же комфортно, как под солнцем.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

