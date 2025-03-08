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Как создать красивый сад, если на участке мало солнца? Список лучших растений

1:59
Садоводство

Даже если ваш сад скрыт от солнца, это не повод отказываться от красоты. Нужно всего лишь правильно подобрать теневыносливые растения, которые не только выдерживают полутень, но и могут расцвести даже в самых укромных местах.

Астильба
Фото: source: David Stang. First published at ZipcodeZoo.com by Photo by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Астильба

В саду с минимальным освещением отлично себя чувствуют ажурные папоротники, эффектные хосты, яркие гейхеры. А если хочется добавить цветущие растения, то стоит обратить внимание на астильбу и аквилегию.

1. Хоста "Голден Медоуз" — живая картина в саду

Эта хоста — настоящий акцент в полутени. Её морщинистые, закрученные листья словно танцуют в разные стороны, придавая участку динамику.

Особенность: голубовато-зелёная окантовка остаётся неизменной, но сердцевина листа меняет оттенок в зависимости от сезона.

2. Аквилегия "Блю Барлоу" — грациозная и стойкая

У этой аквилегии мощные цветоносы, способные выдержать махровые цветки насыщенно-синего оттенка.

Растёт в полутени, не боится морозов, не требует сложного ухода.

3. Гейхера "Джорджия Пич" — хамелеон среди растений

Весной её листья окрашены в персиково-оранжевые оттенки, летом приобретают розоватый тон, а к осени становятся пурпурно-розовыми.

Лучше всего раскрывается в тени — идеальное растение для затемнённых уголков сада.

4. Астильба "Аметист" — роскошный фиолетовый водопад

Этот сорт любит самые затенённые уголки и зацветает в середине июля фиолетово-аметистовыми метёлками.

Отличный выбор для густой тени, где другие цветущие растения не смогут проявить себя.

Создать живописный тенистый сад можно без сложного ухода. Главное — выбирать растения, которые будут чувствовать себя в тени так же комфортно, как под солнцем.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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