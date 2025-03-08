Как создать красивый сад, если на участке мало солнца? Список лучших растений

Даже если ваш сад скрыт от солнца, это не повод отказываться от красоты. Нужно всего лишь правильно подобрать теневыносливые растения, которые не только выдерживают полутень, но и могут расцвести даже в самых укромных местах.
В саду с минимальным освещением отлично себя чувствуют ажурные папоротники, эффектные хосты, яркие гейхеры. А если хочется добавить цветущие растения, то стоит обратить внимание на астильбу и аквилегию.
Эта хоста — настоящий акцент в полутени. Её морщинистые, закрученные листья словно танцуют в разные стороны, придавая участку динамику.
Особенность: голубовато-зелёная окантовка остаётся неизменной, но сердцевина листа меняет оттенок в зависимости от сезона.
У этой аквилегии мощные цветоносы, способные выдержать махровые цветки насыщенно-синего оттенка.
Растёт в полутени, не боится морозов, не требует сложного ухода.
Весной её листья окрашены в персиково-оранжевые оттенки, летом приобретают розоватый тон, а к осени становятся пурпурно-розовыми.
Лучше всего раскрывается в тени — идеальное растение для затемнённых уголков сада.
Этот сорт любит самые затенённые уголки и зацветает в середине июля фиолетово-аметистовыми метёлками.
Отличный выбор для густой тени, где другие цветущие растения не смогут проявить себя.
Создать живописный тенистый сад можно без сложного ухода. Главное — выбирать растения, которые будут чувствовать себя в тени так же комфортно, как под солнцем.
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
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