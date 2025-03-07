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Ель — энергетический вампир? Почему некоторые боятся сажать её рядом с домом

1:26
Садоводство

Ель — красивое хвойное дерево, которое отлично вписывается в ландшафт загородного участка. Однако с этим растением связано немало примет, из-за которых многие сомневаются, стоит ли высаживать его рядом с домом.

ветви ели в снегу
Фото: Wikimedia Commons by ForestWander is licensed under Public domain
ветви ели в снегу

Какие суеверия связаны с елью

"Одиночное" дерево

Считается, что ель — растение-одиночка. По народным поверьям, если в доме живёт незамужняя девушка или холостой мужчина, посадка ели может усилить их одиночество.

"Энергетический вампир"

Ещё одно распространённое убеждение — ель забирает жизненную энергию. По этой причине некоторые люди утверждают, что рядом с домом, окружённым елями, часто ощущается усталость и упадок сил.

Негативная аура

С древности ели высаживали возле кладбищ и храмов, что породило поверья о том, что дерево связано с печальными событиями и тяжёлой энергетикой.

Как избежать негатива

Чтобы ель не приносила дискомфорта, придерживайтесь простых правил:

  • Высаживайте не ближе 5 метров от дома.
  • Отдавайте предпочтение низкорослым сортам, которые не превышают высоту крыши.
  • Используйте ель в составе ландшафтных композиций, а не в одиночной посадке.

При правильном подходе хвойное дерево станет не только украшением участка, но и уютным элементом сада без негативных последствий.

Уточнения

Ель (лат. Pícea) — род хвойных вечнозелёных деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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