Ель — энергетический вампир? Почему некоторые боятся сажать её рядом с домом

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ель — красивое хвойное дерево, которое отлично вписывается в ландшафт загородного участка. Однако с этим растением связано немало примет, из-за которых многие сомневаются, стоит ли высаживать его рядом с домом.

Фото: Wikimedia Commons by ForestWander is licensed under Public domain ветви ели в снегу

Какие суеверия связаны с елью

"Одиночное" дерево

Считается, что ель — растение-одиночка. По народным поверьям, если в доме живёт незамужняя девушка или холостой мужчина, посадка ели может усилить их одиночество.

"Энергетический вампир"

Ещё одно распространённое убеждение — ель забирает жизненную энергию. По этой причине некоторые люди утверждают, что рядом с домом, окружённым елями, часто ощущается усталость и упадок сил.

Негативная аура

С древности ели высаживали возле кладбищ и храмов, что породило поверья о том, что дерево связано с печальными событиями и тяжёлой энергетикой.

Как избежать негатива

Чтобы ель не приносила дискомфорта, придерживайтесь простых правил:

Высаживайте не ближе 5 метров от дома.

Отдавайте предпочтение низкорослым сортам, которые не превышают высоту крыши.

Используйте ель в составе ландшафтных композиций, а не в одиночной посадке.

При правильном подходе хвойное дерево станет не только украшением участка, но и уютным элементом сада без негативных последствий.

Уточнения

Ель (лат. Pícea) — род хвойных вечнозелёных деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).



