Смородина под атакой тли? Это народное средство избавит от вредителей быстро
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07.03.2025 22:32
Тля — один из самых опасных вредителей, который может уничтожить растения и оставить вас без урожая. Если вовремя не принять меры, колония разрастается, высасывая соки из листьев и ослабляя куст.
Фото: commons.wikimedia.org by GaardenierMortsel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина
Как определить тлю на смородине
Смородина чаще всего страдает от двух видов тли:
Галловая тля (красная и белая) — на листьях появляются красные вздутия.
Крыжовниковая тля (чёрная) — верхушки побегов скручиваются.
Сам вредитель прячется на оборотной стороне листьев, поэтому его сложно заметить сразу.
Как избавиться от тли
Самый простой способ — смыть вредителей сильной струёй воды из шланга. Это ослабит их, но не уничтожит полностью.
Химические и биологические препараты можно найти в специализированных магазинах, но опытные дачники предпочитают народные методы, которые не менее эффективны.
Народные средства против тли
Раствор соды
В 10 литрах воды растворите 10 столовых ложек пищевой соды.
Добавьте 30-40 г хозяйственного мыла для прилипания.
Опрыскайте кусты, уделяя внимание нижней стороне листьев.
Кальцинированная сода с йодом
На 10 литров воды возьмите 2 столовые ложки кальцинированной соды и 1 чайную ложку йода.
Добавьте 2 столовые ложки жидкого хозяйственного или дегтярного мыла.
Опрыскивайте кусты, особенно тщательно обрабатывая поражённые листья.
Йод дополнительно защищает растение, а кальцинированная сода эффективнее уничтожает тлю.
Регулярное применение этих растворов поможет избавиться от вредителей и сохранить смородину здоровой.
Уточнения
(лат. Тли Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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