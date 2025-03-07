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Смородина под атакой тли? Это народное средство избавит от вредителей быстро

1:49
Садоводство

Тля — один из самых опасных вредителей, который может уничтожить растения и оставить вас без урожая. Если вовремя не принять меры, колония разрастается, высасывая соки из листьев и ослабляя куст.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by GaardenierMortsel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

Как определить тлю на смородине

Смородина чаще всего страдает от двух видов тли:

  • Галловая тля (красная и белая) — на листьях появляются красные вздутия.
  • Крыжовниковая тля (чёрная) — верхушки побегов скручиваются.

Сам вредитель прячется на оборотной стороне листьев, поэтому его сложно заметить сразу.

Как избавиться от тли

  • Самый простой способ — смыть вредителей сильной струёй воды из шланга. Это ослабит их, но не уничтожит полностью.
  • Химические и биологические препараты можно найти в специализированных магазинах, но опытные дачники предпочитают народные методы, которые не менее эффективны.

Народные средства против тли

Раствор соды

  • В 10 литрах воды растворите 10 столовых ложек пищевой соды.
  • Добавьте 30-40 г хозяйственного мыла для прилипания.
  • Опрыскайте кусты, уделяя внимание нижней стороне листьев.

Кальцинированная сода с йодом

  • На 10 литров воды возьмите 2 столовые ложки кальцинированной соды и 1 чайную ложку йода.
  • Добавьте 2 столовые ложки жидкого хозяйственного или дегтярного мыла.
  • Опрыскивайте кусты, особенно тщательно обрабатывая поражённые листья.

Йод дополнительно защищает растение, а кальцинированная сода эффективнее уничтожает тлю.

Регулярное применение этих растворов поможет избавиться от вредителей и сохранить смородину здоровой.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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