Смородина под атакой тли? Это народное средство избавит от вредителей быстро

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тля — один из самых опасных вредителей, который может уничтожить растения и оставить вас без урожая. Если вовремя не принять меры, колония разрастается, высасывая соки из листьев и ослабляя куст.

Фото: commons.wikimedia.org by GaardenierMortsel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Смородина

Как определить тлю на смородине

Смородина чаще всего страдает от двух видов тли:

Галловая тля (красная и белая) — на листьях появляются красные вздутия.

— на листьях появляются красные вздутия. Крыжовниковая тля (чёрная) — верхушки побегов скручиваются.

Сам вредитель прячется на оборотной стороне листьев, поэтому его сложно заметить сразу.

Как избавиться от тли

Самый простой способ — смыть вредителей сильной струёй воды из шланга. Это ослабит их, но не уничтожит полностью.

Химические и биологические препараты можно найти в специализированных магазинах, но опытные дачники предпочитают народные методы, которые не менее эффективны.

Народные средства против тли

Раствор соды

В 10 литрах воды растворите 10 столовых ложек пищевой соды.

Добавьте 30-40 г хозяйственного мыла для прилипания.

Опрыскайте кусты, уделяя внимание нижней стороне листьев.

Кальцинированная сода с йодом

На 10 литров воды возьмите 2 столовые ложки кальцинированной соды и 1 чайную ложку йода.

Добавьте 2 столовые ложки жидкого хозяйственного или дегтярного мыла.

Опрыскивайте кусты, особенно тщательно обрабатывая поражённые листья.

Йод дополнительно защищает растение, а кальцинированная сода эффективнее уничтожает тлю.

Регулярное применение этих растворов поможет избавиться от вредителей и сохранить смородину здоровой.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

