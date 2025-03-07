Клубника плодоносит как бешеная — секретная подкормка огородников

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Принято считать, что первый урожай клубники после посадки всегда слабый, а полноценное плодоношение начинается только на второй год. Однако опытные дачники знают способ, который позволяет получить обильный урожай уже в первый сезон.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбор клубники

Главное — правильная подкормка, и делать её можно без химии и минеральных удобрений.

Какой состав "взрывает" урожай клубники?

Мало кто знает, но простая смесь, которую называют настоящей "бомбой" для роста, может сделать вашу клубнику невероятно плодоносной.

Что понадобится?

Смешайте в 10 литрах тёплой воды:

1 каплю борной кислоты

Марганцовку на кончике ножа

2 столовые ложки нашатырного спирта

5 капель аптечного йода

500 граммов древесной золы

Все компоненты тщательно размешайте, после чего полейте клубнику после посадки.

Почему это работает?

Борная кислота ускоряет цветение и повышает завязываемость ягод.

Марганцовка обеззараживает почву и защищает от грибков.

Нашатырный спирт снабжает растения азотом, ускоряя рост.

Йод укрепляет иммунитет клубники.

Древесная зола насыщает грунт калием и фосфором, необходимыми для мощного плодоношения.

После такой подкормки клубника начнёт давать урожай, как будто растёт на этом месте уже второй год.

Попробуйте этот способ, и ваша грядка станет рекордсменом по количеству сочных и сладких ягод!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

