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Клубника плодоносит как бешеная — секретная подкормка огородников

1:36
Садоводство

Принято считать, что первый урожай клубники после посадки всегда слабый, а полноценное плодоношение начинается только на второй год. Однако опытные дачники знают способ, который позволяет получить обильный урожай уже в первый сезон.

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Главное — правильная подкормка, и делать её можно без химии и минеральных удобрений.

Какой состав "взрывает" урожай клубники?

Мало кто знает, но простая смесь, которую называют настоящей "бомбой" для роста, может сделать вашу клубнику невероятно плодоносной.

Что понадобится?
Смешайте в 10 литрах тёплой воды:

  • 1 каплю борной кислоты
  • Марганцовку на кончике ножа
  • 2 столовые ложки нашатырного спирта
  • 5 капель аптечного йода
  • 500 граммов древесной золы

Все компоненты тщательно размешайте, после чего полейте клубнику после посадки.

Почему это работает?

  • Борная кислота ускоряет цветение и повышает завязываемость ягод.
  • Марганцовка обеззараживает почву и защищает от грибков.
  • Нашатырный спирт снабжает растения азотом, ускоряя рост.
  • Йод укрепляет иммунитет клубники.
  • Древесная зола насыщает грунт калием и фосфором, необходимыми для мощного плодоношения.

После такой подкормки клубника начнёт давать урожай, как будто растёт на этом месте уже второй год.

Попробуйте этот способ, и ваша грядка станет рекордсменом по количеству сочных и сладких ягод!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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