Клубника плодоносит как бешеная — секретная подкормка огородников

Принято считать, что первый урожай клубники после посадки всегда слабый, а полноценное плодоношение начинается только на второй год. Однако опытные дачники знают способ, который позволяет получить обильный урожай уже в первый сезон.
Главное — правильная подкормка, и делать её можно без химии и минеральных удобрений.
Мало кто знает, но простая смесь, которую называют настоящей "бомбой" для роста, может сделать вашу клубнику невероятно плодоносной.
Что понадобится?
Смешайте в 10 литрах тёплой воды:
Все компоненты тщательно размешайте, после чего полейте клубнику после посадки.
После такой подкормки клубника начнёт давать урожай, как будто растёт на этом месте уже второй год.
Попробуйте этот способ, и ваша грядка станет рекордсменом по количеству сочных и сладких ягод!
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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