Эта популярная подкормка может испортить урожай: какие растения её не любят

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Древесная зола давно считается одним из лучших натуральных удобрений, но не все растения реагируют на неё положительно. В некоторых случаях она не только не принесёт пользы, но и может серьёзно навредить посадкам.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина собирает томаты

Что такое древесная зола и зачем она нужна?

Зола — это минеральный остаток после сжигания древесины, содержащий до 30 полезных микроэлементов. Её применяют как доступное удобрение для обогащения почвы и ускорения роста растений.

Но есть одно важное правило: зола ощелачивает почву. Если растение предпочитает кислую среду, использование этого удобрения может привести к болезням, снижению урожайности или даже гибели культуры.

Какие растения нельзя удобрять золой?

Не все садовые культуры одинаково хорошо реагируют на зольные подкормки. Нельзя вносить золу в почву, если на участке растут:

Арбуз

Голубика

Гортензия

Редис

Щавель

Хвойные деревья и кустарники

Эти растения любят кислую почву, а зола её раскисляет, ухудшая условия для их роста.

Какие растения любят золу?

Зола идеально подходит для подкормки:

Томатов, перцев, баклажанов

Огурцов, кабачков, патиссонов

Капусты

Лука и чеснока

Картофеля

Гороха и фасоли

Кроме того, золу используют для предпосевной обработки семян, чтобы ускорить их прорастание.

Прежде чем вносить золу в почву, убедитесь, что растения её действительно нуждаются. Правильное использование этого удобрения поможет повысить урожайность и укрепить растения, но при неправильном применении может привести к обратному эффекту.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.

