Эта популярная подкормка может испортить урожай: какие растения её не любят

Древесная зола давно считается одним из лучших натуральных удобрений, но не все растения реагируют на неё положительно. В некоторых случаях она не только не принесёт пользы, но и может серьёзно навредить посадкам.
Зола — это минеральный остаток после сжигания древесины, содержащий до 30 полезных микроэлементов. Её применяют как доступное удобрение для обогащения почвы и ускорения роста растений.
Но есть одно важное правило: зола ощелачивает почву. Если растение предпочитает кислую среду, использование этого удобрения может привести к болезням, снижению урожайности или даже гибели культуры.
Не все садовые культуры одинаково хорошо реагируют на зольные подкормки. Нельзя вносить золу в почву, если на участке растут:
Эти растения любят кислую почву, а зола её раскисляет, ухудшая условия для их роста.
Зола идеально подходит для подкормки:
Кроме того, золу используют для предпосевной обработки семян, чтобы ускорить их прорастание.
Прежде чем вносить золу в почву, убедитесь, что растения её действительно нуждаются. Правильное использование этого удобрения поможет повысить урожайность и укрепить растения, но при неправильном применении может привести к обратному эффекту.
Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.
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