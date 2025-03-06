Секрет богатого урожая перцев — три важные подкормки, которые нельзя пропустить

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если хотите получить обильный урожай перцев, подкормку нужно начинать ещё на стадии рассады. На что обращать внимание и какие удобрения использовать? Разбираем по этапам.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Перец

Первая подкормка: укрепляем корни

Когда у рассады появляются 2-3 настоящих листика, её нужно подкормить фосфором — он укрепляет корневую систему.

Если перец пикировали, удобрения вносят сразу после пересадки.

Если пикировки не было, подкормка нужна через 2-3 недели после всходов.

Что использовать?

Монокалий фосфат или Пекацид (1 г на 1 л воды).

Вторая подкормка: азот для роста

Через месяц после всходов рассада может начать испытывать нехватку азота — это видно по пожелтению листьев.

Используют комплексное удобрение с небольшим содержанием азота.

Дополнительно вносят магний — он нужен на всех этапах роста.

Пропорции:

Сульфат магния + азотное удобрение (по 5 г на 10 л воды).

Третья подкормка: подготовка к пересадке

За 7-10 дней до пересадки перцу нужна итоговая подкормка. В этот период важно компенсировать дефицит элементов, который можно определить по состоянию рассады.

Что использовать?

Комплексное удобрение с азотом, фосфором и калием.

Как помочь перцу пережить пересадку?

Перед высадкой растения испытывают стресс. Чтобы они легче адаптировались, можно обработать листья специальными средствами:

Янтарная кислота

Циркон

Эпин

Эти препараты помогают корням быстрее укорениться и делают рассаду устойчивее к внешним факторам.

Соблюдайте эти этапы, и ваш перец порадует крепкой рассадой и обильным урожаем.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

