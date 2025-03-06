Секрет богатого урожая перцев — три важные подкормки, которые нельзя пропустить

Если хотите получить обильный урожай перцев, подкормку нужно начинать ещё на стадии рассады. На что обращать внимание и какие удобрения использовать? Разбираем по этапам.
Когда у рассады появляются 2-3 настоящих листика, её нужно подкормить фосфором — он укрепляет корневую систему.
Что использовать?
Через месяц после всходов рассада может начать испытывать нехватку азота — это видно по пожелтению листьев.
Пропорции:
За 7-10 дней до пересадки перцу нужна итоговая подкормка. В этот период важно компенсировать дефицит элементов, который можно определить по состоянию рассады.
Что использовать?
Перед высадкой растения испытывают стресс. Чтобы они легче адаптировались, можно обработать листья специальными средствами:
Эти препараты помогают корням быстрее укорениться и делают рассаду устойчивее к внешним факторам.
Соблюдайте эти этапы, и ваш перец порадует крепкой рассадой и обильным урожаем.
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