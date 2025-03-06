Ваши цветы будут расти, как на дрожжах — добавьте этот простой ингредиент

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Герань, фиалки, орхидеи и другие комнатные растения нуждаются в подкормке между сезонами цветения. Но не обязательно тратить деньги на дорогие удобрения — активированный уголь справится с этой задачей не хуже.

Фото: Own work by Marlith Орхидея

Зачем растениям активированный уголь

Эти чёрные таблетки не только снабжают почву полезными веществами, но и:

Улучшает структуру почвы , предотвращая её закисление.

, предотвращая её закисление. Защищает корни от гниения , особенно при избыточном поливе.

, особенно при избыточном поливе. Помогает расти крепкими и здоровыми , обеспечивая растения минералами.

, обеспечивая растения минералами. Спасает после обрезки — уголь отлично дезинфицирует места срезов.

Как использовать уголь для растений?

Есть два способа: сухой и влажный.

Сухой метод

Размельчите 2 таблетки угля. Сделайте в земле небольшие углубления (несколько сантиметров). Засыпьте порошок, присыпьте землёй и полейте водой.

Влажный метод

Разведите 2 таблетки угля в стакане воды. Размешайте до полного растворения. Используйте раствор для полива растений.

Этот способ отлично подойдёт для орхидей, которые особенно чувствительны к застоям влаги.

Дополнительное применение

Активированный уголь можно использовать для обработки срезов после обрезки растений. Он защитит от инфекций и ускорит заживление.

Простой, но эффективный способ поддерживать здоровье ваших комнатных цветов!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

