Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять ошибок, из-за которых ваша кухня пахнет не так, как хотелось бы
Скрытые лайфхаки для идеального старта дачного сезона
Жареная печень без горечи и сухости? Ловите простой лайфхак, который работает всегда
Секрет богатого урожая перцев — три важные подкормки, которые нельзя пропустить
Солнечные батареи — деньги на ветер: вся правда, о которой молчат продавцы
Легенда на стероидах: новый Harley-Davidson с двигателем больше, чем у некоторых машин
Лёд, мел, пепел: необычные пищевые пристрастия которые предупреждают о серьёзных проблемах
Найден скорпион-гигант, который делил с динозаврами место под солнцем
Ваш пёс терроризирует кошку? Вот как остановить гонки по квартире и научить их жить в мире

Ваши цветы будут расти, как на дрожжах — добавьте этот простой ингредиент

1:33
Садоводство

Герань, фиалки, орхидеи и другие комнатные растения нуждаются в подкормке между сезонами цветения. Но не обязательно тратить деньги на дорогие удобрения — активированный уголь справится с этой задачей не хуже.

Орхидея
Фото: Own work by Marlith
Орхидея

Зачем растениям активированный уголь

Эти чёрные таблетки не только снабжают почву полезными веществами, но и:

  • Улучшает структуру почвы, предотвращая её закисление.
  • Защищает корни от гниения, особенно при избыточном поливе.
  • Помогает расти крепкими и здоровыми, обеспечивая растения минералами.
  • Спасает после обрезки — уголь отлично дезинфицирует места срезов.

Как использовать уголь для растений?

Есть два способа: сухой и влажный.

Сухой метод

  1. Размельчите 2 таблетки угля.
  2. Сделайте в земле небольшие углубления (несколько сантиметров).
  3. Засыпьте порошок, присыпьте землёй и полейте водой.

Влажный метод

  1. Разведите 2 таблетки угля в стакане воды.
  2. Размешайте до полного растворения.
  3. Используйте раствор для полива растений.

Этот способ отлично подойдёт для орхидей, которые особенно чувствительны к застоям влаги.

Дополнительное применение

Активированный уголь можно использовать для обработки срезов после обрезки растений. Он защитит от инфекций и ускорит заживление.

Простой, но эффективный способ поддерживать здоровье ваших комнатных цветов!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Еда и рецепты
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений Аудио 
Как приготовить гурьевскую кашу, которую подавали императорам
Еда и рецепты
Как приготовить гурьевскую кашу, которую подавали императорам Аудио 
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Садоводство, цветоводство
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Хрущёв дал добро. Ил-18 взлетел и стал бортом номер один — история триумфа! Дмитрий Плотников Нужно ли России возвращать Одессу? Виктор Пахомов ВС РФ близки к освобождению Курской области, признают украинские источники Любовь Степушова
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде
Прорыв в генетике: открытие, которое изменило медицину
Интереснее, чем просто отварной картофель или пюре: готовим на гарнир картофельный салат без колбасы
Интереснее, чем просто отварной картофель или пюре: готовим на гарнир картофельный салат без колбасы
Последние материалы
Скрытые лайфхаки для идеального старта дачного сезона
Жареная печень без горечи и сухости? Ловите простой лайфхак, который работает всегда
Секрет богатого урожая перцев — три важные подкормки, которые нельзя пропустить
Солнечные батареи — деньги на ветер: вся правда, о которой молчат продавцы
Легенда на стероидах: новый Harley-Davidson с двигателем больше, чем у некоторых машин
Лёд, мел, пепел: необычные пищевые пристрастия которые предупреждают о серьёзных проблемах
Найден скорпион-гигант, который делил с динозаврами место под солнцем
Ваш пёс терроризирует кошку? Вот как остановить гонки по квартире и научить их жить в мире
Сын судьи ХАМАСА на BBC: фильм сняли с показа — что произошло?
Почти $2000 за неделю — туристка рассказала о ценах в Стамбуле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.