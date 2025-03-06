Ваши цветы будут расти, как на дрожжах — добавьте этот простой ингредиент

Герань, фиалки, орхидеи и другие комнатные растения нуждаются в подкормке между сезонами цветения. Но не обязательно тратить деньги на дорогие удобрения — активированный уголь справится с этой задачей не хуже.
Эти чёрные таблетки не только снабжают почву полезными веществами, но и:
Есть два способа: сухой и влажный.
Сухой метод
Влажный метод
Этот способ отлично подойдёт для орхидей, которые особенно чувствительны к застоям влаги.
Активированный уголь можно использовать для обработки срезов после обрезки растений. Он защитит от инфекций и ускорит заживление.
Простой, но эффективный способ поддерживать здоровье ваших комнатных цветов!
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
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