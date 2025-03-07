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Томаты без проблем: как посадить так, чтобы урожай был больше, чем у всех соседей

2:34
Садоводство

Вырастить собственные томаты не так сложно, как кажется. Главное — правильно выбрать время для посева и обеспечить рассаде хороший уход. Если соблюдать несколько важных правил, растения будут крепкими, а урожай — богатым.

Девушка собирает томаты
Фото: Freepik by prostooleh
Девушка собирает томаты

Когда сеять томаты

  • Для теплицы — посев проводят уже в феврале.
  • Для открытого грунта — лучшее время для посадки середина марта.
  • Если опоздали с посевом — можно высевать семена до апреля, но предпочтение стоит отдавать ранним сортам, таким как Латах или Сибирский скороспелый.

Ранний посев может привести к тому, что рассада сильно вытянется, а слабые растения дадут плохой урожай.

Как правильно сеять томаты

  1. Подготовьте ёмкости — если используете старые контейнеры, их нужно хорошо вымыть.
  2. Заполните почвой — используйте специальный грунт для рассады, оставляя небольшое расстояние до краёв.
  3. Распределите семена — укладывайте их на расстоянии 2 см друг от друга, чтобы растения не мешали друг другу при росте.
  4. Полейте водой — лучше всего использовать метод опрыскивания, чтобы не размыть почву.
  5. Присыпьте слоем субстрата — тонкий слой земли защитит семена.
  6. Создайте мини-тепличку — накройте плёнкой или крышкой, чтобы сохранить влагу.
  7. Разместите в тёплом месте — оптимальная температура для прорастания 25°C.

Что делать после появления ростков?

Как только появятся первые всходы, рассаду переносят в светлое место с температурой 18°C. Лучше всего разместить её на южном подоконнике, но следует избегать попадания прямых солнечных лучей.

Когда пикировать рассаду

Когда у растений появятся первые настоящие листья, их необходимо пересадить в отдельные ёмкости.

  • Выбирайте качественный субстрат — он должен быть питательным и рыхлым.
  • Используйте индивидуальные стаканчики — можно взять небольшие контейнеры и пересадить растения ещё раз через 3 недели в более крупные ёмкости.
  • Обеспечьте дренаж — проделайте отверстия в дне стаканчиков, чтобы избежать застоя влаги.
  • Поливайте умеренно — почва должна быть слегка влажной, но не переувлажнённой.
  • Начните подкормку через 3 недели после пикировки, используя удобрения для рассады.

Следуя этим рекомендациям, можно вырастить крепкие кусты томатов, которые дадут богатый и вкусный урожай.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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