Томаты без проблем: как посадить так, чтобы урожай был больше, чем у всех соседей

Вырастить собственные томаты не так сложно, как кажется. Главное — правильно выбрать время для посева и обеспечить рассаде хороший уход. Если соблюдать несколько важных правил, растения будут крепкими, а урожай — богатым.
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Девушка собирает томаты
Когда сеять томаты
Для теплицы — посев проводят уже в феврале.
Для открытого грунта — лучшее время для посадки середина марта.
Если опоздали с посевом — можно высевать семена до апреля, но предпочтение стоит отдавать ранним сортам, таким как Латах или Сибирский скороспелый.
Ранний посев может привести к тому, что рассада сильно вытянется, а слабые растения дадут плохой урожай.
Как правильно сеять томаты
Подготовьте ёмкости — если используете старые контейнеры, их нужно хорошо вымыть.
Заполните почвой — используйте специальный грунт для рассады, оставляя небольшое расстояние до краёв.
Распределите семена — укладывайте их на расстоянии 2 см друг от друга, чтобы растения не мешали друг другу при росте.
Полейте водой — лучше всего использовать метод опрыскивания, чтобы не размыть почву.
Присыпьте слоем субстрата — тонкий слой земли защитит семена.
Создайте мини-тепличку — накройте плёнкой или крышкой, чтобы сохранить влагу.
Разместите в тёплом месте — оптимальная температура для прорастания 25°C.
Что делать после появления ростков?
Как только появятся первые всходы, рассаду переносят в светлое место с температурой 18°C. Лучше всего разместить её на южном подоконнике, но следует избегать попадания прямых солнечных лучей.
Когда пикировать рассаду
Когда у растений появятся первые настоящие листья, их необходимо пересадить в отдельные ёмкости.
Выбирайте качественный субстрат — он должен быть питательным и рыхлым.
Используйте индивидуальные стаканчики — можно взять небольшие контейнеры и пересадить растения ещё раз через 3 недели в более крупные ёмкости.
Обеспечьте дренаж — проделайте отверстия в дне стаканчиков, чтобы избежать застоя влаги.
Поливайте умеренно — почва должна быть слегка влажной, но не переувлажнённой.
Начните подкормку через 3 недели после пикировки, используя удобрения для рассады.
Следуя этим рекомендациям, можно вырастить крепкие кусты томатов, которые дадут богатый и вкусный урожай.
Уточнения
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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