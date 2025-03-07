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Томаты без гнили, а розы в пышном цвету — попробуйте молочную подкормку

1:55
Садоводство

Оказывается, секрет пышных роз и богатого урожая томатов давно хранится у вас в холодильнике. Это молоко! Опытные садоводы давно используют его не только для питания растений, но и для защиты от болезней. Разбираем, как правильно применять этот натуральный стимулятор роста.

Изображение молока, стакана, кувшина.
Фото: commons.wikimedia.org by Couleur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Изображение молока, стакана, кувшина.

Почему молоко полезно для растений

Молоко — это не просто источник кальция, но и мощный природный фунгицид. Оно:

  • Укрепляет корневую систему и стенки клеток, помогая растениям лучше усваивать питательные вещества.
  • Защищает от грибковых заболеваний, включая мучнистую росу.
  • Предотвращает гниение кончиков томатов и перцев, вызванное нехваткой кальция.

Как правильно использовать молоко в саду

Для подкормки роз
С приходом весны начните еженедельные опрыскивания. Разведите молоко с водой в пропорции 3:1, налейте в пульверизатор и нанесите на листья. Это поможет цветам быстрее восстановиться после зимы и даст мощный заряд питательных веществ.

Для томатов и перцев
Чтобы предотвратить гниение плодов, начинайте подкормку с момента появления бутонов и продолжайте до осени. Можно опрыскивать листья или поливать под корень в соотношении 1:1.

Для борьбы с грибком
Если на растениях появилась мучнистая роса, нанесите молочный раствор на поражённые листья. Но если болезнь прогрессирует, используйте специальные фунгициды.

Какое молоко выбрать

Лучше всего подходит свежее коровье молоко, так как оно содержит больше полезных микроорганизмов. Можно использовать даже прокисшее — его ценность для растений от этого только возрастёт.

Этот простой метод поможет вам вырастить роскошные розы, крепкие томаты и здоровые перцы без лишних затрат!

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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