Капельный полив своими руками — просто, дешево, эффективно

Вырастить богатый урожай без регулярного полива невозможно. Но таскать тяжелые ведра или бороться с неудобными шлангами — удовольствие сомнительное. Капельный полив решает эту проблему, позволяя дозированно подавать воду прямо к корням растений. Разберем, как работает такая система и как сделать ее самостоятельно.
Фото: commons.wikimedia.org by Borisshin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Капельный полив
Как устроен капельный полив
Этот метод подачи воды работает по двум схемам:
Поверхностная подача - вода стекает прямо под стебель.
Подземная подача - жидкость поступает к корневой системе через систему трубок (актуально для засушливого климата).
Капельная система может быть:
Самотечной - вода идет по трубам под действием силы тяжести.
С насосом - жидкость подается под давлением, при этом не нужен наклон труб.
Плюсы и минусы системы
Достоинства:
Снижает расход воды, поскольку жидкость подается строго под корни.
Исключает пересыхание и растрескивание почвы.
Уменьшает трудозатраты, особенно если система автоматизирована.
Позволяет проводить подкормки вместе с поливом.
Улучшает рост и урожайность растений.
Недостатки:
Требуются первоначальные расходы на комплектующие.
Элементы системы могут засоряться.
Необходим регулярный уход за оборудованием.
Способы создания системы капельного полива
Покупной комплект Самый простой вариант — приобрести готовую систему, которая собирается по инструкции. Популярные модели: "Жук", "Капля", "АкваДуся".
Полив из пластиковых бутылок Вкапывают бутылку с отверстиями около корней растения. В зависимости от объема емкости полив может длиться до двух недель.
Полив через капельницы Медицинские капельницы соединяют со шлангом и настраивают точечный полив для каждого кустика.
Система из бочки Вода из бочки поступает в шланги с отверстиями, расположенные вдоль грядок.
Какие элементы нужны для системы
Капельные ленты и шланги - тонкие трубки с отверстиями для равномерного орошения.
Капельницы - автономные элементы для подачи воды к каждому растению.
Фильтр - защищает систему от засорения.
Клапаны и краны - позволяют регулировать поток жидкости.
Как собрать капельный полив своими руками
Определите источник воды - это может быть бочка, скважина или водопровод.
Составьте схему - рассчитайте длину труб и количество отводов.
Установите бочку на подставку (1,5-2 м высотой для самотечного полива).
Закрепите фильтр перед входом в систему.
Разложите трубы и сделайте отверстия для капельниц.
Проверьте работу системы - вода должна поступать равномерно ко всем растениям.
Уточнения
Капельное орошение — метод полива, при котором вода подаётся непосредственно в прикорневую зону выращиваемых растений регулируемыми малыми порциями с помощью дозаторов-капельниц. Позволяет получить значительную экономию воды и других ресурсов (удобрений, трудовых затрат, энергии и трубопроводов).