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Капельный полив своими руками — просто, дешево, эффективно

2:58
Садоводство

Вырастить богатый урожай без регулярного полива невозможно. Но таскать тяжелые ведра или бороться с неудобными шлангами — удовольствие сомнительное. Капельный полив решает эту проблему, позволяя дозированно подавать воду прямо к корням растений. Разберем, как работает такая система и как сделать ее самостоятельно.

Капельный полив
Фото: commons.wikimedia.org by Borisshin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Капельный полив

Как устроен капельный полив

Этот метод подачи воды работает по двум схемам:

  • Поверхностная подача - вода стекает прямо под стебель.
  • Подземная подача - жидкость поступает к корневой системе через систему трубок (актуально для засушливого климата).

Капельная система может быть:

  • Самотечной - вода идет по трубам под действием силы тяжести.
  • С насосом - жидкость подается под давлением, при этом не нужен наклон труб.

Плюсы и минусы системы

Достоинства:

  • Снижает расход воды, поскольку жидкость подается строго под корни.
  • Исключает пересыхание и растрескивание почвы.
  • Уменьшает трудозатраты, особенно если система автоматизирована.
  • Позволяет проводить подкормки вместе с поливом.
  • Улучшает рост и урожайность растений.

Недостатки:

  • Требуются первоначальные расходы на комплектующие.
  • Элементы системы могут засоряться.
  • Необходим регулярный уход за оборудованием.

Способы создания системы капельного полива

  1. Покупной комплект
    Самый простой вариант — приобрести готовую систему, которая собирается по инструкции. Популярные модели: "Жук", "Капля", "АкваДуся".

  2. Полив из пластиковых бутылок
    Вкапывают бутылку с отверстиями около корней растения. В зависимости от объема емкости полив может длиться до двух недель.

  3. Полив через капельницы
    Медицинские капельницы соединяют со шлангом и настраивают точечный полив для каждого кустика.

  4. Система из бочки
    Вода из бочки поступает в шланги с отверстиями, расположенные вдоль грядок.

Какие элементы нужны для системы

  • Капельные ленты и шланги - тонкие трубки с отверстиями для равномерного орошения.
  • Капельницы - автономные элементы для подачи воды к каждому растению.
  • Фильтр - защищает систему от засорения.
  • Клапаны и краны - позволяют регулировать поток жидкости.

Как собрать капельный полив своими руками

  1. Определите источник воды - это может быть бочка, скважина или водопровод.
  2. Составьте схему - рассчитайте длину труб и количество отводов.
  3. Установите бочку на подставку (1,5-2 м высотой для самотечного полива).
  4. Закрепите фильтр перед входом в систему.
  5. Разложите трубы и сделайте отверстия для капельниц.
  6. Проверьте работу системы - вода должна поступать равномерно ко всем растениям.

Уточнения

Капельное орошение — метод полива, при котором вода подаётся непосредственно в прикорневую зону выращиваемых растений регулируемыми малыми порциями с помощью дозаторов-капельниц. Позволяет получить значительную экономию воды и других ресурсов (удобрений, трудовых затрат, энергии и трубопроводов).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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