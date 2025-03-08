Капельный полив своими руками — просто, дешево, эффективно

2:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить богатый урожай без регулярного полива невозможно. Но таскать тяжелые ведра или бороться с неудобными шлангами — удовольствие сомнительное. Капельный полив решает эту проблему, позволяя дозированно подавать воду прямо к корням растений. Разберем, как работает такая система и как сделать ее самостоятельно.

Фото: commons.wikimedia.org by Borisshin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Капельный полив

Как устроен капельный полив

Этот метод подачи воды работает по двум схемам:

Поверхностная подача - вода стекает прямо под стебель.

Подземная подача - жидкость поступает к корневой системе через систему трубок (актуально для засушливого климата).

Капельная система может быть:

Самотечной - вода идет по трубам под действием силы тяжести.

С насосом - жидкость подается под давлением, при этом не нужен наклон труб.

Плюсы и минусы системы

Достоинства:

Снижает расход воды, поскольку жидкость подается строго под корни.

Исключает пересыхание и растрескивание почвы.

Уменьшает трудозатраты, особенно если система автоматизирована.

Позволяет проводить подкормки вместе с поливом.

Улучшает рост и урожайность растений.

Недостатки:

Требуются первоначальные расходы на комплектующие.

Элементы системы могут засоряться.

Необходим регулярный уход за оборудованием.

Способы создания системы капельного полива

Покупной комплект

Самый простой вариант — приобрести готовую систему, которая собирается по инструкции. Популярные модели: "Жук", "Капля", "АкваДуся". Полив из пластиковых бутылок

Вкапывают бутылку с отверстиями около корней растения. В зависимости от объема емкости полив может длиться до двух недель. Полив через капельницы

Медицинские капельницы соединяют со шлангом и настраивают точечный полив для каждого кустика. Система из бочки

Вода из бочки поступает в шланги с отверстиями, расположенные вдоль грядок.

Какие элементы нужны для системы

Капельные ленты и шланги - тонкие трубки с отверстиями для равномерного орошения.

Капельницы - автономные элементы для подачи воды к каждому растению.

Фильтр - защищает систему от засорения.

Клапаны и краны - позволяют регулировать поток жидкости.

Как собрать капельный полив своими руками

Определите источник воды - это может быть бочка, скважина или водопровод. Составьте схему - рассчитайте длину труб и количество отводов. Установите бочку на подставку (1,5-2 м высотой для самотечного полива). Закрепите фильтр перед входом в систему. Разложите трубы и сделайте отверстия для капельниц. Проверьте работу системы - вода должна поступать равномерно ко всем растениям.

Уточнения

Капельное орошение — метод полива, при котором вода подаётся непосредственно в прикорневую зону выращиваемых растений регулируемыми малыми порциями с помощью дозаторов-капельниц. Позволяет получить значительную экономию воды и других ресурсов (удобрений, трудовых затрат, энергии и трубопроводов).



