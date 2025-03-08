Грядка, которая дышит: перлит открывает растениям лёгкие

Перлит — это не просто камешки, похожие на щебень, а настоящий природный фильтр для почвы. Этот материал образуется при соединении раскалённой лавы с влагой и годами накапливает в себе полезные свойства. В садоводстве он незаменим: улучшает воздухо- и водопроницаемость грунта, предотвращает загнивание корней, защищает урожай при хранении и даже заменяет систему автополива.
Эта вулканическая порода абсолютно стерильна, не содержит вредных примесей и помогает удерживать влагу. Каждый гранул способен вобрать в себя воду, а затем постепенно отдавать её растениям. Это значит, что грунт с перлитом не пересыхает, не уплотняется и остаётся рыхлым, что особенно важно для рассады и комнатных цветов.
Применять этот материал можно по-разному:
Перед использованием его стоит слегка увлажнить, чтобы избежать образования пыли. Если материал используется для хранения урожая или посадки, лучше предварительно промыть его водой.
Альтернативами могут быть вермикулит, керамзит или песок, но ни один из них не обладает всеми свойствами перлита.
Этот природный материал — настоящая находка для садоводов. Он поможет вашим растениям оставаться здоровыми, а почве — сохранять идеальный баланс влаги и воздуха.
Перли́т — горная порода вулканического происхождения.
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