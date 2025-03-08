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Грядка, которая дышит: перлит открывает растениям лёгкие

2:00
Садоводство

Перлит — это не просто камешки, похожие на щебень, а настоящий природный фильтр для почвы. Этот материал образуется при соединении раскалённой лавы с влагой и годами накапливает в себе полезные свойства. В садоводстве он незаменим: улучшает воздухо- и водопроницаемость грунта, предотвращает загнивание корней, защищает урожай при хранении и даже заменяет систему автополива.

Перлит
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
Перлит

Какими свойствами обладает перлит

Эта вулканическая порода абсолютно стерильна, не содержит вредных примесей и помогает удерживать влагу. Каждый гранул способен вобрать в себя воду, а затем постепенно отдавать её растениям. Это значит, что грунт с перлитом не пересыхает, не уплотняется и остаётся рыхлым, что особенно важно для рассады и комнатных цветов.

Как правильно использовать перлит

Применять этот материал можно по-разному:

  • Для укоренения черенков — он создаёт оптимальные условия без риска загнивания.
  • Как дренаж в горшках — заменяет керамзит, улучшает аэрацию.
  • При посадке растений — помогает сохранить рыхлость почвы и удерживает влагу.
  • Для мульчирования — предотвращает рост сорняков и защищает корни от перегрева.
  • Во время хранения луковиц и овощей — защищает их от гниения и вредителей.

Как работать с перлитом

Перед использованием его стоит слегка увлажнить, чтобы избежать образования пыли. Если материал используется для хранения урожая или посадки, лучше предварительно промыть его водой.

Чем можно заменить перлит

Альтернативами могут быть вермикулит, керамзит или песок, но ни один из них не обладает всеми свойствами перлита.

Этот природный материал — настоящая находка для садоводов. Он поможет вашим растениям оставаться здоровыми, а почве — сохранять идеальный баланс влаги и воздуха.

Уточнения

Перли́т — горная порода вулканического происхождения.
 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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