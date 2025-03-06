Гортензии удивят размером и запахом — в марте нужно сделать всего два важных шага

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гортензия — одно из самых популярных декоративных растений, которое украшает многие сады. Это кустарник, родом из Азии и Америки, но отлично адаптировавшийся к климату средней полосы. Растение особенно привлекает внимание благодаря своим ярким, сферическим цветам, которые могут быть синими, фиолетовыми, розовыми или белыми, в зависимости от состава почвы.

Фото: Own work by Leonardo Sakaki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гортензия

Чтобы гортензии радовали вас пышными цветами, за ними нужно правильно ухаживать. Март — идеальное время для того, чтобы привести растения в порядок после зимы. Вот несколько важных шагов, которые помогут вам добиться успеха.

Обрезка гортензий

Первая задача — обрезка. В этом месяце важно удалить все старые, сухие и больные ветви, а также срезать высохшие соцветия. Обратите внимание: степень обрезки зависит от сорта растения. Если вы не уверены, лучше проконсультируйтесь с опытными садоводами или специалистами питомника. В любом случае, регулярная обрезка помогает растению направить свои силы на образование новых побегов и цветение.

Подкормка

Второй важный шаг — подкормка. Зимой почва теряет свою питательную ценность, поэтому растениям нужно помочь, добавив удобрения. Это может быть как химическое, так и органическое удобрение, например, компост. Он обеспечит растение необходимыми веществами для активного роста и цветения в наступающем сезоне.

Уход за гортензиями

Гортензии требуют регулярного полива, особенно в жаркие летние месяцы, так как их корни расположены близко к поверхности. Эти растения предпочитают полутень и умеренный климат, поэтому важно учитывать это при их размещении в саду.

Уточнения

Горте́нзиевые (лат. Hydrangeáceae) — относительно небольшое семейство цветковых растений, относящееся к порядку Кизилоцветные (Cornales), широко распространённое в Азии и Северной Америке, а также на небольшой территории юго-восточной Европы.

