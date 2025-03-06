Не ждите тепла — эти 5 цветов нужно высаживать уже в марте

3:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы думаете, что март — это ещё не время для садовых работ? Подумайте снова! Некоторые растения можно высаживать уже сейчас, и они порадуют вас яркими цветами, как только весна вступит в свои права. Март — идеальный момент для посева семян однолетних цветов, которые зацветут первыми, несмотря на ещё холодную погоду.

Фото: Designed by Freepik by 4045, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парк

Почему стоит начинать именно в марте

Подготовка семян с ранней весны дает растениям важное преимущество — они начинают расти раньше, что помогает им быстрее адаптироваться и цветет обильнее. Например, подсолнечники (Helianthus annuus) — настоящие гиганты среди садовых цветов. Они могут вырасти до двух футов в диаметре и привлекать внимание с самого утра.

Эксперт по садоводству Мэдлин Хупер отмечает, что подсолнечники не только украшение сада, но и отличный источник вкусных закусок — их семена можно собирать, сушить и готовить.

Советы по выращиванию подсолнечников

Место: выбирайте участок с полным солнечным светом.

Полив: поддерживайте влажность, но не переувлажняйте.

Почва: предпочтительна нейтральная или слегка кислая с хорошим дренажем.

Поддержка: саженцы подсолнечников лучше подвязывать, когда они становятся высокими, чтобы избежать падений.

Не менее популярными являются циннии (Zinnia elegans). Эти растения отличаются яркими, насыщенными цветами и быстро растут. Тэмми Сонс, садовод из Теннесси, рекомендует начинать выращивать циннии в помещении, чтобы они успели зацвести в начале сезона. Эти цветы идеально подходят для создания летних клумб и привлекают пчел и бабочек.

Циннии — фаворит каждого сада

Свет: полное солнце.

Полив: регулярный, особенно в засушливые дни.

Почва: требуется хорошо дренированная почва, нейтральная или слегка кислая.

Если вы хотите добавить в сад немного экзотики, обратите внимание на львиный зев (Antirrhinum majus). Эти необычные цветы с их уникальной формой и яркими красками привлекают внимание с первого взгляда. Они отлично растут в более прохладном климате и выдерживают легкие заморозки. Львиный зев подходит для ранней высадки и отлично справляется с весенними перепадами температур.

Львиный зев — украшение ранней весны

Свет: от полного солнца до полутени.

Полив: регулярный, особенно в засушливые периоды.

Почва: влажная, с хорошим дренажем.

Настурция (Tropaeolum majus) — это не просто декоративное растение, но и съедобное! Яркие цветы и круглая форма листьев делают её незаменимым элементом в саду. Это ещё и естественное средство для борьбы с сорняками.

Настурция — не только для украшения, но и для вкуса

Свет: полное солнце.

Полив: поддерживайте влажность.

Почва: нейтральная или слегка кислая.

Не забывайте про бархатцы (Tagetes patula). Эти простые в уходе и устойчивые к вредителям цветы — отличные соседи для других растений в саду. Они создадут не только яркую клумбу, но и будут защищать ваши растения от насекомых.

Бархатцы — защитники вашего сада

Свет: полное солнце.

Полив: умеренный, особенно в засушливые дни.

Почва: хорошо дренированная.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

