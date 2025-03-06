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Не ждите тепла — эти 5 цветов нужно высаживать уже в марте

3:38
Садоводство

Вы думаете, что март — это ещё не время для садовых работ? Подумайте снова! Некоторые растения можно высаживать уже сейчас, и они порадуют вас яркими цветами, как только весна вступит в свои права. Март — идеальный момент для посева семян однолетних цветов, которые зацветут первыми, несмотря на ещё холодную погоду.

Парк
Фото: Designed by Freepik by 4045, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парк

Почему стоит начинать именно в марте

Подготовка семян с ранней весны дает растениям важное преимущество — они начинают расти раньше, что помогает им быстрее адаптироваться и цветет обильнее. Например, подсолнечники (Helianthus annuus) — настоящие гиганты среди садовых цветов. Они могут вырасти до двух футов в диаметре и привлекать внимание с самого утра.

Эксперт по садоводству Мэдлин Хупер отмечает, что подсолнечники не только украшение сада, но и отличный источник вкусных закусок — их семена можно собирать, сушить и готовить.

Советы по выращиванию подсолнечников

  • Место: выбирайте участок с полным солнечным светом.
  • Полив: поддерживайте влажность, но не переувлажняйте.
  • Почва: предпочтительна нейтральная или слегка кислая с хорошим дренажем.
  • Поддержка: саженцы подсолнечников лучше подвязывать, когда они становятся высокими, чтобы избежать падений.

Не менее популярными являются циннии (Zinnia elegans). Эти растения отличаются яркими, насыщенными цветами и быстро растут. Тэмми Сонс, садовод из Теннесси, рекомендует начинать выращивать циннии в помещении, чтобы они успели зацвести в начале сезона. Эти цветы идеально подходят для создания летних клумб и привлекают пчел и бабочек.

Циннии — фаворит каждого сада

  • Свет: полное солнце.
  • Полив: регулярный, особенно в засушливые дни.
  • Почва: требуется хорошо дренированная почва, нейтральная или слегка кислая.

Если вы хотите добавить в сад немного экзотики, обратите внимание на львиный зев (Antirrhinum majus). Эти необычные цветы с их уникальной формой и яркими красками привлекают внимание с первого взгляда. Они отлично растут в более прохладном климате и выдерживают легкие заморозки. Львиный зев подходит для ранней высадки и отлично справляется с весенними перепадами температур.

Львиный зев — украшение ранней весны

  • Свет: от полного солнца до полутени.
  • Полив: регулярный, особенно в засушливые периоды.
  • Почва: влажная, с хорошим дренажем.

Настурция (Tropaeolum majus) — это не просто декоративное растение, но и съедобное! Яркие цветы и круглая форма листьев делают её незаменимым элементом в саду. Это ещё и естественное средство для борьбы с сорняками.

Настурция — не только для украшения, но и для вкуса

  • Свет: полное солнце.
  • Полив: поддерживайте влажность.
  • Почва: нейтральная или слегка кислая.

Не забывайте про бархатцы (Tagetes patula). Эти простые в уходе и устойчивые к вредителям цветы — отличные соседи для других растений в саду. Они создадут не только яркую клумбу, но и будут защищать ваши растения от насекомых.

Бархатцы — защитники вашего сада

  • Свет: полное солнце.
  • Полив: умеренный, особенно в засушливые дни.
  • Почва: хорошо дренированная.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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