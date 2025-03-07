Спасаем дачу и урожай: простой способ, который выручает от мышей

Грызуны могут стать настоящим бедствием — они портят запасы еды, уничтожают посадки и даже разносят болезни. К счастью, есть простое и безопасное средство, которое поможет избавиться от них без химии и сложных ловушек. Берёзовый дёготь обладает таким сильным запахом, что мыши предпочитают уйти подальше. Рассказываем, как правильно его применять на участке и в доме.
Обоняние у грызунов развито намного лучше, чем у людей. Оно помогает им находить еду, ориентироваться в пространстве и избегать опасностей. Запах дёгтя для них невыносим: он настолько стойкий и резкий, что буквально "перебивает" все остальные ароматы. Именно поэтому мыши стараются обходить места с дегтярным запахом стороной.
В жилых комнатах этот способ лучше не использовать — запах выветривается очень долго!
Грызуны обожают портить корневища георгинов, гладиолусов и другие луковичные. Чтобы этого избежать, пересыпьте посадочный материал опилками, пропитанными дёгтем, или используйте дегтярный песок.
Да! Регулярное применение этого средства не только избавляет от мышей, но и не даёт им поселиться на вашем участке или в доме. Главное — обновлять запах, так как со временем он выветривается.
Дёготь — жидкий продукт сухой перегонки (пиролиза) древесины (древесная смола). Содержит бензол, ксилол, крезол, толуол, гваякол, фенол, смолы и другие вещества. Растворяется в щелочах и в спирте. В воде растворяется плохо (берёзовый деготь легче воды, сосновый — тяжелее). Получается также из твёрдого и жидкого топлива: каменных и бурых углей, сланцев, торфа, нефти.
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