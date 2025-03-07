Спасаем дачу и урожай: простой способ, который выручает от мышей

2:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Грызуны могут стать настоящим бедствием — они портят запасы еды, уничтожают посадки и даже разносят болезни. К счастью, есть простое и безопасное средство, которое поможет избавиться от них без химии и сложных ловушек. Берёзовый дёготь обладает таким сильным запахом, что мыши предпочитают уйти подальше. Рассказываем, как правильно его применять на участке и в доме.

Фото: commons.wikimedia.org by Christian Fischer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мышь

Почему мыши боятся дёгтя

Обоняние у грызунов развито намного лучше, чем у людей. Оно помогает им находить еду, ориентироваться в пространстве и избегать опасностей. Запах дёгтя для них невыносим: он настолько стойкий и резкий, что буквально "перебивает" все остальные ароматы. Именно поэтому мыши стараются обходить места с дегтярным запахом стороной.

Как применять дёготь против мышей

1. В доме

Отпугиватели: налейте дёготь в небольшие ёмкости и расставьте в подвале, кладовке или на даче. Можно использовать пропитанные дёгтем ватные диски.

Обработка щелей: смешайте дёготь с маслом и нанесите вдоль плинтусов, вентиляционных шахт, щелей в полу и стенах.

В жилых комнатах этот способ лучше не использовать — запах выветривается очень долго!

2. В огороде

Защита деревьев и кустарников: обвяжите стволы бинтом, пропитанным дёгтем, или опрыскайте их раствором (1 ст. ложка дёгтя на 10 л воды).

Обработка посадок: перед посадкой луковичных культур добавьте в лунки песок, пропитанный дёгтем.

Опрыскивание междурядий: во время созревания урожая раз в неделю обрабатывайте землю дегтярным раствором, чтобы мыши не устраивали гнёзда.

3. При хранении посадочного материала

Грызуны обожают портить корневища георгинов, гладиолусов и другие луковичные. Чтобы этого избежать, пересыпьте посадочный материал опилками, пропитанными дёгтем, или используйте дегтярный песок.

Можно ли применять дёготь для профилактики

Да! Регулярное применение этого средства не только избавляет от мышей, но и не даёт им поселиться на вашем участке или в доме. Главное — обновлять запах, так как со временем он выветривается.

Уточнения

Дёготь — жидкий продукт сухой перегонки (пиролиза) древесины (древесная смола). Содержит бензол, ксилол, крезол, толуол, гваякол, фенол, смолы и другие вещества. Растворяется в щелочах и в спирте. В воде растворяется плохо (берёзовый деготь легче воды, сосновый — тяжелее). Получается также из твёрдого и жидкого топлива: каменных и бурых углей, сланцев, торфа, нефти.

