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Как превратить клубничные кусты в урожайный конвейер: весенние хитрости

Садоводство

Клубника — одна из самых нежных культур в саду. Она первой радует дачников урожаем, но и первой подвергается атакам болезней и вредителей. Если не провести своевременную обработку, кусты могут заболеть, снизить урожайность или вовсе не плодоносить. Весенняя профилактика — единственный способ защитить ягоды без вреда для здоровья, ведь после цветения использовать химикаты уже нельзя.

Клубника
Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Когда проводить обработку клубники

Лучший момент — сразу после схода снега, когда температура почвы поднимется до +3…+4°C. Важно, чтобы грунт уже оттаял, и началось движение соков.

Сроки для разных регионов:

  • Юг России — март,
  • Средняя полоса — конец марта — начало апреля,
  • Урал и Сибирь — апрель — май.

Главное — ориентироваться не на календарь, а на состояние растений.

Как подготовить клубничные грядки к обработке

Перед опрыскиванием нужно провести санитарную чистку ягодника:

  • удалить сухие листья и старую мульчу;
  • вырезать повреждённые усы и побеги;
  • разрыхлить почву под кустами.

Всю растительность нужно утилизировать за пределами участка, чтобы избежать распространения болезней.

Какими средствами обрабатывать клубнику весной

От болезней
Главный враг клубники — грибковые инфекции (мучнистая роса, пятнистости, гнили). Для профилактики весной используют фунгициды широкого спектра действия:

  • "ХОМ",
  • "Фундазол",
  • "Хорус",
  • "Ордан",
  • "Топаз",
  • "Бордоская жидкость",
  • "Медный купорос".

Важно! Биопрепараты ("Фитоспорин", "Трихоцин") весной неэффективны, так как работают только при тёплой погоде. Их используют ближе к цветению.

От вредителей
Ранней весной вредители ещё не заметны, но уже выходят из зимней спячки. Чтобы не допустить заражения, проводят профилактическую обработку.

Против долгоносиков, нематод и клещей используют:

  • инсектициды ("Актара", "Искра", "Танрек"),
  • акарициды ("Тиовит Джет", "Энвидор"),
  • универсальные инсектоакарициды ("Актеллик", "Клещевит").

Народные методы (отпугивают, но не убивают вредителей):

  • раствор дегтярного или хозяйственного мыла,
  • настой чеснока (слабый эффект в холодную погоду),
  • раствор нашатырного спирта (отпугивает, но действует всего 4-5 дней).

Что делать после обработки

  • Через 7-10 дней после обработки нужно подкормить клубнику азотом для роста зелени.
  • Почву регулярно рыхлят, чтобы корни получали кислород.
  • В засушливую весну поливают 1-2 раза в неделю, но без переувлажнения.
  • Если ожидаются заморозки, кусты накрывают агроволокном.

Весенний уход определяет качество будущего урожая, поэтому лучше провести профилактику, чем потом бороться с болезнями.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной, землянике мускусной, землянике ананасной. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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