Как превратить клубничные кусты в урожайный конвейер: весенние хитрости

Клубника — одна из самых нежных культур в саду. Она первой радует дачников урожаем, но и первой подвергается атакам болезней и вредителей. Если не провести своевременную обработку, кусты могут заболеть, снизить урожайность или вовсе не плодоносить. Весенняя профилактика — единственный способ защитить ягоды без вреда для здоровья, ведь после цветения использовать химикаты уже нельзя.

Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Когда проводить обработку клубники

Лучший момент — сразу после схода снега, когда температура почвы поднимется до +3…+4°C. Важно, чтобы грунт уже оттаял, и началось движение соков.

Сроки для разных регионов:

Юг России — март,

Средняя полоса — конец марта — начало апреля,

Урал и Сибирь — апрель — май.

Главное — ориентироваться не на календарь, а на состояние растений.

Как подготовить клубничные грядки к обработке

Перед опрыскиванием нужно провести санитарную чистку ягодника:

удалить сухие листья и старую мульчу;

вырезать повреждённые усы и побеги;

разрыхлить почву под кустами.

Всю растительность нужно утилизировать за пределами участка, чтобы избежать распространения болезней.

Какими средствами обрабатывать клубнику весной

От болезней

Главный враг клубники — грибковые инфекции (мучнистая роса, пятнистости, гнили). Для профилактики весной используют фунгициды широкого спектра действия:

"ХОМ",

"Фундазол",

"Хорус",

"Ордан",

"Топаз",

"Бордоская жидкость",

"Медный купорос".

Важно! Биопрепараты ("Фитоспорин", "Трихоцин") весной неэффективны, так как работают только при тёплой погоде. Их используют ближе к цветению.

От вредителей

Ранней весной вредители ещё не заметны, но уже выходят из зимней спячки. Чтобы не допустить заражения, проводят профилактическую обработку.

Против долгоносиков, нематод и клещей используют:

инсектициды ("Актара", "Искра", "Танрек"),

акарициды ("Тиовит Джет", "Энвидор"),

универсальные инсектоакарициды ("Актеллик", "Клещевит").

Народные методы (отпугивают, но не убивают вредителей):

раствор дегтярного или хозяйственного мыла,

настой чеснока (слабый эффект в холодную погоду),

раствор нашатырного спирта (отпугивает, но действует всего 4-5 дней).

Что делать после обработки

Через 7-10 дней после обработки нужно подкормить клубнику азотом для роста зелени.

Почву регулярно рыхлят, чтобы корни получали кислород.

В засушливую весну поливают 1-2 раза в неделю, но без переувлажнения.

Если ожидаются заморозки, кусты накрывают агроволокном.

Весенний уход определяет качество будущего урожая, поэтому лучше провести профилактику, чем потом бороться с болезнями.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной, землянике мускусной, землянике ананасной.



