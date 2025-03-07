Как превратить клубничные кусты в урожайный конвейер: весенние хитрости

Клубника — одна из самых нежных культур в саду. Она первой радует дачников урожаем, но и первой подвергается атакам болезней и вредителей. Если не провести своевременную обработку, кусты могут заболеть, снизить урожайность или вовсе не плодоносить. Весенняя профилактика — единственный способ защитить ягоды без вреда для здоровья, ведь после цветения использовать химикаты уже нельзя.
Лучший момент — сразу после схода снега, когда температура почвы поднимется до +3…+4°C. Важно, чтобы грунт уже оттаял, и началось движение соков.
Сроки для разных регионов:
Главное — ориентироваться не на календарь, а на состояние растений.
Перед опрыскиванием нужно провести санитарную чистку ягодника:
Всю растительность нужно утилизировать за пределами участка, чтобы избежать распространения болезней.
От болезней
Главный враг клубники — грибковые инфекции (мучнистая роса, пятнистости, гнили). Для профилактики весной используют фунгициды широкого спектра действия:
Важно! Биопрепараты ("Фитоспорин", "Трихоцин") весной неэффективны, так как работают только при тёплой погоде. Их используют ближе к цветению.
От вредителей
Ранней весной вредители ещё не заметны, но уже выходят из зимней спячки. Чтобы не допустить заражения, проводят профилактическую обработку.
Против долгоносиков, нематод и клещей используют:
Народные методы (отпугивают, но не убивают вредителей):
Весенний уход определяет качество будущего урожая, поэтому лучше провести профилактику, чем потом бороться с болезнями.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной, землянике мускусной, землянике ананасной.
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