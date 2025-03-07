Бесконечное лето в малиннике: как получить урожай дважды за сезон

Традиционная малина радует урожаем недолго, а потом дачникам остаётся только ждать следующего сезона. Но селекционеры придумали хитрость — вывели ремонтантные сорта, которые могут плодоносить дважды за год. Причём первые ягоды появляются уже в год посадки. Разбираемся, как это возможно, чем такая малина отличается от обычной и стоит ли выращивать её на своём участке.

Фото: commons.wikimedia.org by Neda996, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Малина

В чём главные отличия ремонтантной малины

Ремонтантные сорта отличаются "стремительным" характером: они дают урожай как на побегах первого года, так и на прошлогодних стеблях. Это означает, что при правильном уходе можно получить не один, а два урожая за сезон.

Основные особенности:

плодоношение длится с августа до первых заморозков;

ягоды крупнее, но менее сладкие, чем у традиционной малины;

благодаря плотной кожице урожай хорошо хранится и не разваливается в варенье;

кусты требуют особого ухода, но меньше подвержены болезням и вредителям.

Плодоношение: разница в циклах развития

Обычная малина плодоносит на побегах второго года жизни. Летом первый год она только растёт, а ягоды появляются лишь на следующий сезон.

Ремонтантная малина работает иначе:

уже в июле на однолетних побегах закладываются плодовые почки;

к августу верхушки покрываются кистями с ягодами;

плодоношение "спускается" вниз, и урожай собирают вплоть до осени;

на следующий год ягоды появляются уже в начале лета.

Таким образом, садоводы получают два урожая за сезон, а если выращивать её в однолетнем цикле — только осенний, но гораздо более обильный.

Вкус и размер ягод

У обычной малины более выраженный аромат и сладость, поскольку она произошла от дикой красной малины. Ремонтантные сорта крупнее, но уступают по сладости, особенно если выращиваются в прохладном климате.

Но у них есть плюсы:

ягоды дольше хранятся;

хорошо переносят транспортировку;

не теряют форму при варке, оставаясь целыми в варенье.

Как выращивать ремонтантную малину

Кусты можно выращивать по разным схемам.

Двухлетний цикл - как у обычной малины. Побеги первого года оставляют зимовать, а на следующий сезон они дают первый урожай. Осенью снова обрезают только верхушки.

- как у обычной малины. Побеги первого года оставляют зимовать, а на следующий сезон они дают первый урожай. Осенью снова обрезают только верхушки. Однолетний цикл - осенью куст срезают под корень, а весной он вырастает заново и начинает плодоносить в августе. Такой способ больше подходит для холодных регионов.

Если осень короткая, второй урожай может не успеть вызреть, поэтому в средней полосе лучше срезать кусты осенью и собирать только один, но крупный урожай в конце лета.

Особенности ухода за ремонтантной малиной

Чтобы получить хороший урожай, ремонтантам нужно больше света и питания.

Полив: обильный и регулярный, особенно в засушливое лето.

обильный и регулярный, особенно в засушливое лето. Удобрения: ремонтантная малина требует больше подкормок, особенно осенью. Азот нельзя вносить в августе для обычной малины, но ремонтантным сортам он нужен.

ремонтантная малина требует больше подкормок, особенно осенью. Азот нельзя вносить в августе для обычной малины, но ремонтантным сортам он нужен. Расстояние между кустами: для обычных сортов — 70 см, для ремонтантных — 90-100 см, чтобы обеспечить хорошее проветривание.

для обычных сортов — 70 см, для ремонтантных — 90-100 см, чтобы обеспечить хорошее проветривание. Обрезка: при однолетнем выращивании осенью кусты срезают под корень, не оставляя пеньков.

Почему ремонтантная малина менее капризна

Кусты меньше страдают от морозов, так как чаще всего зимуют без надземной части.

Реже поражаются вредителями — большая часть насекомых зимует на ветках, а их осенью просто убирают.

Менее подвержена болезням благодаря особенностям жизненного цикла.

Стоит ли сажать ремонтантную малину

Если хочется получать урожай до осени и не переживать за зимовку кустов, ремонтантная малина — отличный выбор. Особенно если дополнительно выращивать обычные сорта, которые дадут ранние ягоды, а затем эстафету подхватят "стремительные" разновидности.

Уточнения

Ремонта́нтная мали́на — группа сортов малины, отличающихся способностью плодоносить как на двухлетних, так и на однолетних побегах. Рассматривая ремонтантные сорта малины, необходимо учитывать, что в широком смысле под термином «ремонтантность» понимают несколько другое свойство.



