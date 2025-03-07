Бесконечное лето в малиннике: как получить урожай дважды за сезон

Традиционная малина радует урожаем недолго, а потом дачникам остаётся только ждать следующего сезона. Но селекционеры придумали хитрость — вывели ремонтантные сорта, которые могут плодоносить дважды за год. Причём первые ягоды появляются уже в год посадки. Разбираемся, как это возможно, чем такая малина отличается от обычной и стоит ли выращивать её на своём участке.
Ремонтантные сорта отличаются "стремительным" характером: они дают урожай как на побегах первого года, так и на прошлогодних стеблях. Это означает, что при правильном уходе можно получить не один, а два урожая за сезон.
Основные особенности:
Обычная малина плодоносит на побегах второго года жизни. Летом первый год она только растёт, а ягоды появляются лишь на следующий сезон.
Ремонтантная малина работает иначе:
Таким образом, садоводы получают два урожая за сезон, а если выращивать её в однолетнем цикле — только осенний, но гораздо более обильный.
У обычной малины более выраженный аромат и сладость, поскольку она произошла от дикой красной малины. Ремонтантные сорта крупнее, но уступают по сладости, особенно если выращиваются в прохладном климате.
Но у них есть плюсы:
Кусты можно выращивать по разным схемам.
Если осень короткая, второй урожай может не успеть вызреть, поэтому в средней полосе лучше срезать кусты осенью и собирать только один, но крупный урожай в конце лета.
Чтобы получить хороший урожай, ремонтантам нужно больше света и питания.
Если хочется получать урожай до осени и не переживать за зимовку кустов, ремонтантная малина — отличный выбор. Особенно если дополнительно выращивать обычные сорта, которые дадут ранние ягоды, а затем эстафету подхватят "стремительные" разновидности.
Ремонта́нтная мали́на — группа сортов малины, отличающихся способностью плодоносить как на двухлетних, так и на однолетних побегах. Рассматривая ремонтантные сорта малины, необходимо учитывать, что в широком смысле под термином «ремонтантность» понимают несколько другое свойство.
Накипь в чайнике – проблема, знакомая многим. Узнайте, как избавиться от неё с помощью простых средств: лимонной кислоты и соды, без резкого запаха уксуса.