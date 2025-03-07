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Бесконечное лето в малиннике: как получить урожай дважды за сезон

Садоводство

Традиционная малина радует урожаем недолго, а потом дачникам остаётся только ждать следующего сезона. Но селекционеры придумали хитрость — вывели ремонтантные сорта, которые могут плодоносить дважды за год. Причём первые ягоды появляются уже в год посадки. Разбираемся, как это возможно, чем такая малина отличается от обычной и стоит ли выращивать её на своём участке.

Малина
Фото: commons.wikimedia.org by Neda996, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Малина

В чём главные отличия ремонтантной малины

Ремонтантные сорта отличаются "стремительным" характером: они дают урожай как на побегах первого года, так и на прошлогодних стеблях. Это означает, что при правильном уходе можно получить не один, а два урожая за сезон.

Основные особенности:

  • плодоношение длится с августа до первых заморозков;
  • ягоды крупнее, но менее сладкие, чем у традиционной малины;
  • благодаря плотной кожице урожай хорошо хранится и не разваливается в варенье;
  • кусты требуют особого ухода, но меньше подвержены болезням и вредителям.

Плодоношение: разница в циклах развития

Обычная малина плодоносит на побегах второго года жизни. Летом первый год она только растёт, а ягоды появляются лишь на следующий сезон.

Ремонтантная малина работает иначе:

  • уже в июле на однолетних побегах закладываются плодовые почки;
  • к августу верхушки покрываются кистями с ягодами;
  • плодоношение "спускается" вниз, и урожай собирают вплоть до осени;
  • на следующий год ягоды появляются уже в начале лета.

Таким образом, садоводы получают два урожая за сезон, а если выращивать её в однолетнем цикле — только осенний, но гораздо более обильный.

Вкус и размер ягод

У обычной малины более выраженный аромат и сладость, поскольку она произошла от дикой красной малины. Ремонтантные сорта крупнее, но уступают по сладости, особенно если выращиваются в прохладном климате.

Но у них есть плюсы:

  • ягоды дольше хранятся;
  • хорошо переносят транспортировку;
  • не теряют форму при варке, оставаясь целыми в варенье.

Как выращивать ремонтантную малину

Кусты можно выращивать по разным схемам.

  • Двухлетний цикл - как у обычной малины. Побеги первого года оставляют зимовать, а на следующий сезон они дают первый урожай. Осенью снова обрезают только верхушки.
  • Однолетний цикл - осенью куст срезают под корень, а весной он вырастает заново и начинает плодоносить в августе. Такой способ больше подходит для холодных регионов.

Если осень короткая, второй урожай может не успеть вызреть, поэтому в средней полосе лучше срезать кусты осенью и собирать только один, но крупный урожай в конце лета.

Особенности ухода за ремонтантной малиной

Чтобы получить хороший урожай, ремонтантам нужно больше света и питания.

  • Полив: обильный и регулярный, особенно в засушливое лето.
  • Удобрения: ремонтантная малина требует больше подкормок, особенно осенью. Азот нельзя вносить в августе для обычной малины, но ремонтантным сортам он нужен.
  • Расстояние между кустами: для обычных сортов — 70 см, для ремонтантных — 90-100 см, чтобы обеспечить хорошее проветривание.
  • Обрезка: при однолетнем выращивании осенью кусты срезают под корень, не оставляя пеньков.

Почему ремонтантная малина менее капризна

  • Кусты меньше страдают от морозов, так как чаще всего зимуют без надземной части.
  • Реже поражаются вредителями — большая часть насекомых зимует на ветках, а их осенью просто убирают.
  • Менее подвержена болезням благодаря особенностям жизненного цикла.

Стоит ли сажать ремонтантную малину

Если хочется получать урожай до осени и не переживать за зимовку кустов, ремонтантная малина — отличный выбор. Особенно если дополнительно выращивать обычные сорта, которые дадут ранние ягоды, а затем эстафету подхватят "стремительные" разновидности.

Уточнения

Ремонта́нтная мали́на — группа сортов малины, отличающихся способностью плодоносить как на двухлетних, так и на однолетних побегах. Рассматривая ремонтантные сорта малины, необходимо учитывать, что в широком смысле под термином «ремонтантность» понимают несколько другое свойство.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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