Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок

Ландшафтный дизайн — дело вкуса, но есть вещи, которые практически гарантированно испортят внешний вид сада. Гномы с подозрительными улыбками, клумбы из старых шин, пластиковые бутылки в роли вазонов — всё это больше напоминает художественный хаос, чем стильный дачный декор. Разбираемся, какие элементы лучше убрать с участка, чтобы он не выглядел как экспонат из музея странных решений.
Знаменитые лебеди из шин — это не творчество, а антиквариат прошлого века, который давно пора оставить в прошлом. Даже просто окрашенные покрышки-клумбы не украсят участок, а скорее превратят его в гаражную свалку. К тому же резина токсична. Альтернатива — натуральные камни, дерево или гравий, которые выглядят естественно и не вредят растениям.
Маленькие керамические гномики, которые якобы должны создавать уют, давно перешли в разряд анекдотов. Выставленные в ряд, они больше напоминают сборище сказочных персонажей, попавших в плен. Если хочется скульптур, лучше выбрать классические или современные абстракции, которые не превратят участок в витрину магазина сувениров.
Живые скульптуры из кустов и деревьев эффектно смотрятся в парках, но на частном участке превращаются в бесформенные заросли, требующие постоянного ухода. Без регулярной стрижки такие топиарии быстро теряют свою форму, а попытки самостоятельно их стричь могут привести к тому, что вместо элегантного зелёного павлина получится нечто неопределённое.
Пруд, сложенный из пластиковых бутылок и старого кирпича, — это не дизайнерский ход, а ландшафтное недоразумение. Если нет возможности создать настоящий водоём, лучше ограничиться небольшим фонтаном или миниатюрной декоративной чашей.
Декорировать спиленные деревья — идея не плохая, но рисовать на них мультяшные мордочки не стоит. Со временем краска облупится, и вместо «весёлого» элемента получится нечто пугающее. Лучше оставить пень в естественном виде или превратить его в удобный садовый столик.
Клумба в форме свиньи, сделанная из пятилитровой бутыли, — спорное решение. Пластик на солнце быстро теряет привлекательность, а эстетика такой «клумбы» вызывает вопросы. Вместо этого можно использовать деревянные ящики, тележки или металлические кадки.
Идея креативная, но её реализация оставляет желать лучшего. Особенно если в качестве «кашпо» используются старые ботинки или кеды. Во-первых, они быстро приходят в негодность. Во-вторых, корням растений в такой «посуде» явно некомфортно.
Если вы не профессиональный сварщик, лучше не пытаться создавать металлические шедевры самостоятельно. Такие скульптуры редко выглядят эстетично, а чаще напоминают груду случайно соединённого металлолома. Если хочется металлического декора, лучше обратиться к мастерам или выбрать готовые изящные изделия.
Ландша́фтный дизайн — искусство, находящееся на стыке трёх направлений: с одной стороны, архитектуры, строительства и проектирования (инженерный аспект), с другой стороны, ботаники и растениеводства (биологический аспект) и, с третьей стороны, в ландшафтном дизайне используются сведения из истории (особенно из истории культуры) и философии.
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