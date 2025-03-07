Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок

3:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ландшафтный дизайн — дело вкуса, но есть вещи, которые практически гарантированно испортят внешний вид сада. Гномы с подозрительными улыбками, клумбы из старых шин, пластиковые бутылки в роли вазонов — всё это больше напоминает художественный хаос, чем стильный дачный декор. Разбираемся, какие элементы лучше убрать с участка, чтобы он не выглядел как экспонат из музея странных решений.

Фото: commons.wikimedia.org by Ljubimaja Muza, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Клумба

1. Клумбы из старых покрышек

Знаменитые лебеди из шин — это не творчество, а антиквариат прошлого века, который давно пора оставить в прошлом. Даже просто окрашенные покрышки-клумбы не украсят участок, а скорее превратят его в гаражную свалку. К тому же резина токсична. Альтернатива — натуральные камни, дерево или гравий, которые выглядят естественно и не вредят растениям.

2. Гномы, зайцы и другие садовые фигурки

Маленькие керамические гномики, которые якобы должны создавать уют, давно перешли в разряд анекдотов. Выставленные в ряд, они больше напоминают сборище сказочных персонажей, попавших в плен. Если хочется скульптур, лучше выбрать классические или современные абстракции, которые не превратят участок в витрину магазина сувениров.

3. Гигантские фигуры из растений

Живые скульптуры из кустов и деревьев эффектно смотрятся в парках, но на частном участке превращаются в бесформенные заросли, требующие постоянного ухода. Без регулярной стрижки такие топиарии быстро теряют свою форму, а попытки самостоятельно их стричь могут привести к тому, что вместо элегантного зелёного павлина получится нечто неопределённое.

4. Искусственные пруды из подручных материалов

Пруд, сложенный из пластиковых бутылок и старого кирпича, — это не дизайнерский ход, а ландшафтное недоразумение. Если нет возможности создать настоящий водоём, лучше ограничиться небольшим фонтаном или миниатюрной декоративной чашей.

5. Раскрашенные пни с рожицами

Декорировать спиленные деревья — идея не плохая, но рисовать на них мультяшные мордочки не стоит. Со временем краска облупится, и вместо «весёлого» элемента получится нечто пугающее. Лучше оставить пень в естественном виде или превратить его в удобный садовый столик.

6. Клумбы из пластиковых бутылей

Клумба в форме свиньи, сделанная из пятилитровой бутыли, — спорное решение. Пластик на солнце быстро теряет привлекательность, а эстетика такой «клумбы» вызывает вопросы. Вместо этого можно использовать деревянные ящики, тележки или металлические кадки.

7. Цветочные горшки из старой обуви

Идея креативная, но её реализация оставляет желать лучшего. Особенно если в качестве «кашпо» используются старые ботинки или кеды. Во-первых, они быстро приходят в негодность. Во-вторых, корням растений в такой «посуде» явно некомфортно.

8. Самодельные сварные скульптуры

Если вы не профессиональный сварщик, лучше не пытаться создавать металлические шедевры самостоятельно. Такие скульптуры редко выглядят эстетично, а чаще напоминают груду случайно соединённого металлолома. Если хочется металлического декора, лучше обратиться к мастерам или выбрать готовые изящные изделия.

Уточнения

Ландша́фтный дизайн — искусство, находящееся на стыке трёх направлений: с одной стороны, архитектуры, строительства и проектирования (инженерный аспект), с другой стороны, ботаники и растениеводства (биологический аспект) и, с третьей стороны, в ландшафтном дизайне используются сведения из истории (особенно из истории культуры) и философии.



