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Грецкий орех в саду — и вам, и вашим правнукам на радость

3:39
Садоводство

Грецкий орех, который раньше считался исключительно южным деревом, теперь можно успешно выращивать даже в средней полосе, Подмосковье и некоторых районах Сибири. Всё благодаря селекционерам, которые вывели морозостойкие сорта. Но чтобы дерево хорошо прижилось и начало плодоносить, важно правильно его посадить и обеспечить уход.

Грецкий орех
Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грецкий орех

Саженцы или семена: что выбрать

Грецкий орех можно выращивать двумя способами: из семян или саженцев.

  • Саженцы приживаются быстрее и начинают плодоносить уже через 4-5 лет.
  • Семена требуют больше времени: первые орехи появятся не раньше 10 лет, но такие деревья живут дольше и устойчивее к погодным условиям.

Когда сажать грецкий орех

Весной или осенью — оба варианта имеют свои особенности.

  • Весной дерево лучше укореняется, не боится заморозков и имеет больше шансов пережить первую зиму. Высаживать нужно в конце апреля — начале мая.
  • Осенью можно посадить свежие орехи без подготовки, но саженцы должны успеть укорениться до холодов. В северных регионах осеннюю посадку лучше не проводить.

Выбор места: куда сажать орех, чтобы не пожалеть

Грецкий орех — это мощное дерево, которое может вырасти до 30 метров в высоту, затенять всё вокруг и выделять вещества, угнетающие рост других растений. Его корни настолько сильные, что могут разрушить фундамент построек.

Лучше всего посадить дерево:

  • в открытом, хорошо освещённом месте, подальше от других деревьев и построек;
  • на небольшой возвышенности, чтобы избежать застоя воды;
  • на нейтральных или слабокислых почвах (щелочные и кислые грунты не подходят).

Как правильно посадить орех

Посадка саженца

  1. Выкопайте яму размером 80x80 см, глубже корней на 20-30 см.
  2. Вылейте в неё раствор медного купороса (1 ст. л. на 10 л воды).
  3. Добавьте слой дренажа и плодородной почвы с перегноем.
  4. Установите саженец, расправьте корни, засыпьте землёй, полейте.
  5. Замульчируйте почву соломой или опилками.

Посадка семенами

  1. Подготовьте орехи: стратифицируйте их 3-4 месяца во влажном холоде.
  2. Выкопайте лунки глубиной 8-10 см.
  3. Положите орех на бок, чтобы ростку было легче пробиться.
  4. Засыпьте землёй, полейте.
  5. После появления ростков регулярно поливайте и пропалывайте.

Как ухаживать за деревом

Грецкий орех довольно неприхотлив, но до 5 лет требует регулярного ухода.

Полив
До 5-летнего возраста деревце поливают раз в две недели (по 4 ведра воды), взрослые орехи — раз в месяц. Воду лить по краю околоствольного круга, а не на ствол.

Подкормка
Первую подкормку проводят только через три года после посадки. Весной ореху нужен азот, осенью — калий и фосфор.

Обрезка
Каждую весну проводят санитарную обрезку, удаляя сухие и больные ветви. Формировать крону начинают с первого года посадки.

Можно ли вырастить орех в доме

Орех можно посадить в просторный горшок и держать дома, но нужно учитывать его размеры. Весной и летом он любит тепло, а зимой ему нужен период покоя при температуре около 12°C.

Уточнения

Оре́х гре́цкий — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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