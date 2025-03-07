Грецкий орех в саду — и вам, и вашим правнукам на радость

Грецкий орех, который раньше считался исключительно южным деревом, теперь можно успешно выращивать даже в средней полосе, Подмосковье и некоторых районах Сибири. Всё благодаря селекционерам, которые вывели морозостойкие сорта. Но чтобы дерево хорошо прижилось и начало плодоносить, важно правильно его посадить и обеспечить уход.
Грецкий орех можно выращивать двумя способами: из семян или саженцев.
Весной или осенью — оба варианта имеют свои особенности.
Грецкий орех — это мощное дерево, которое может вырасти до 30 метров в высоту, затенять всё вокруг и выделять вещества, угнетающие рост других растений. Его корни настолько сильные, что могут разрушить фундамент построек.
Лучше всего посадить дерево:
Посадка саженца
Посадка семенами
Грецкий орех довольно неприхотлив, но до 5 лет требует регулярного ухода.
Полив
До 5-летнего возраста деревце поливают раз в две недели (по 4 ведра воды), взрослые орехи — раз в месяц. Воду лить по краю околоствольного круга, а не на ствол.
Подкормка
Первую подкормку проводят только через три года после посадки. Весной ореху нужен азот, осенью — калий и фосфор.
Обрезка
Каждую весну проводят санитарную обрезку, удаляя сухие и больные ветви. Формировать крону начинают с первого года посадки.
Орех можно посадить в просторный горшок и держать дома, но нужно учитывать его размеры. Весной и летом он любит тепло, а зимой ему нужен период покоя при температуре около 12°C.
Оре́х гре́цкий — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.
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