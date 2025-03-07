Растения тоже любят халяву: одна маленькая грибница может превратить ваш сад в оазис урожая

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2:17
Садоводство

Мы привыкли думать, что растения растут сами по себе, впитывая из почвы воду и полезные вещества. Но под землёй происходит настоящая "социальная сеть" — корни взаимодействуют с грибами, образуя сложную систему обмена питательными веществами. Это явление называется микориза, и оно способно значительно повысить урожайность, если его правильно использовать.

Плодородная почва
Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плодородная почва

Что такое микориза и зачем она нужна

Микориза — это симбиотическая связь грибов и растений, при которой грибные нити (грибница) оплетают корни и помогают растениям лучше усваивать воду и минеральные вещества, особенно фосфор. Взамен растения отдают грибам органические соединения, которые те не могут синтезировать самостоятельно.

Преимущества микоризы:

  • Увеличение всасывающей поверхности корней в сотни раз
  • Улучшение доступа к воде и питательным веществам
  • Повышение устойчивости к засухе и болезням
  • Улучшение структуры почвы

Как использовать микоризу на своём участке

Выбираем растения-"гриболюбов"
Не все растения одинаково хорошо взаимодействуют с микоризой. Лучше всего на этот симбиоз реагируют:

  • Плодовые деревья (яблони, груши, вишня)
  • Овощи (томаты, перец, картофель)
  • Злаки (пшеница, кукуруза)
  • Лесные растения (черника, земляника, орехи)

Создаём условия для развития грибов

Грибам нужна органика, поэтому избегайте избыточного применения химических удобрений и гербицидов. Важно поддерживать влажность и рыхлость почвы, мульчировать её органическими материалами.

Используем микоризные препараты

Сегодня в продаже есть специальные препараты с микоризными грибами, которые можно добавить в почву при посадке. Они помогут быстрее наладить симбиоз и повысят урожайность.

Главное правило: не мешайте природе

Если создать благоприятные условия, грибы и растения сами найдут друг друга и начнут обмениваться ресурсами. Микориза — это не просто модный термин, а древний природный механизм, который помогает растениям выживать и приносить щедрый урожай.

Уточнения

Мице́лий или грибни́ца (лат. mycelium) — вегетативное тело грибов и актиномицетов (некоторые исследователи, подчёркивая бактериальную природу актиномицетов, называют их аналог грибного мицелия тонкими нитями), состоящее из тонких (1,5—10 мкм толщиной у грибов и 0,5—1,0 мкм у актиномицетов) разветвлённых нитей, называемых гифами

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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