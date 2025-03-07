Растения тоже любят халяву: одна маленькая грибница может превратить ваш сад в оазис урожая

Мы привыкли думать, что растения растут сами по себе, впитывая из почвы воду и полезные вещества. Но под землёй происходит настоящая "социальная сеть" — корни взаимодействуют с грибами, образуя сложную систему обмена питательными веществами. Это явление называется микориза, и оно способно значительно повысить урожайность, если его правильно использовать.
Микориза — это симбиотическая связь грибов и растений, при которой грибные нити (грибница) оплетают корни и помогают растениям лучше усваивать воду и минеральные вещества, особенно фосфор. Взамен растения отдают грибам органические соединения, которые те не могут синтезировать самостоятельно.
Преимущества микоризы:
Выбираем растения-"гриболюбов"
Не все растения одинаково хорошо взаимодействуют с микоризой. Лучше всего на этот симбиоз реагируют:
Грибам нужна органика, поэтому избегайте избыточного применения химических удобрений и гербицидов. Важно поддерживать влажность и рыхлость почвы, мульчировать её органическими материалами.
Сегодня в продаже есть специальные препараты с микоризными грибами, которые можно добавить в почву при посадке. Они помогут быстрее наладить симбиоз и повысят урожайность.
Если создать благоприятные условия, грибы и растения сами найдут друг друга и начнут обмениваться ресурсами. Микориза — это не просто модный термин, а древний природный механизм, который помогает растениям выживать и приносить щедрый урожай.
Мице́лий или грибни́ца (лат. mycelium) — вегетативное тело грибов и актиномицетов (некоторые исследователи, подчёркивая бактериальную природу актиномицетов, называют их аналог грибного мицелия тонкими нитями), состоящее из тонких (1,5—10 мкм толщиной у грибов и 0,5—1,0 мкм у актиномицетов) разветвлённых нитей, называемых гифами.
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