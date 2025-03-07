Растения тоже любят халяву: одна маленькая грибница может превратить ваш сад в оазис урожая

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мы привыкли думать, что растения растут сами по себе, впитывая из почвы воду и полезные вещества. Но под землёй происходит настоящая "социальная сеть" — корни взаимодействуют с грибами, образуя сложную систему обмена питательными веществами. Это явление называется микориза, и оно способно значительно повысить урожайность, если его правильно использовать.

Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плодородная почва

Что такое микориза и зачем она нужна

Микориза — это симбиотическая связь грибов и растений, при которой грибные нити (грибница) оплетают корни и помогают растениям лучше усваивать воду и минеральные вещества, особенно фосфор. Взамен растения отдают грибам органические соединения, которые те не могут синтезировать самостоятельно.

Преимущества микоризы:

Увеличение всасывающей поверхности корней в сотни раз

Улучшение доступа к воде и питательным веществам

Повышение устойчивости к засухе и болезням

Улучшение структуры почвы

Как использовать микоризу на своём участке

Выбираем растения-"гриболюбов"

Не все растения одинаково хорошо взаимодействуют с микоризой. Лучше всего на этот симбиоз реагируют:

Плодовые деревья (яблони, груши, вишня)

Овощи (томаты, перец, картофель)

Злаки (пшеница, кукуруза)

Лесные растения (черника, земляника, орехи)

Создаём условия для развития грибов

Грибам нужна органика, поэтому избегайте избыточного применения химических удобрений и гербицидов. Важно поддерживать влажность и рыхлость почвы, мульчировать её органическими материалами.

Используем микоризные препараты

Сегодня в продаже есть специальные препараты с микоризными грибами, которые можно добавить в почву при посадке. Они помогут быстрее наладить симбиоз и повысят урожайность.

Главное правило: не мешайте природе

Если создать благоприятные условия, грибы и растения сами найдут друг друга и начнут обмениваться ресурсами. Микориза — это не просто модный термин, а древний природный механизм, который помогает растениям выживать и приносить щедрый урожай.

Уточнения

Мице́лий или грибни́ца (лат. mycelium) — вегетативное тело грибов и актиномицетов (некоторые исследователи, подчёркивая бактериальную природу актиномицетов, называют их аналог грибного мицелия тонкими нитями), состоящее из тонких (1,5—10 мкм толщиной у грибов и 0,5—1,0 мкм у актиномицетов) разветвлённых нитей, называемых гифами.

