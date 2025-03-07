Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шаг к стройности: эти упражнения изменят ваше тело после 40 лет
30 минут в день для идеальной кожи: это работает лучше дорогих кремов
Альгинатные маски не так безобидны – узнайте, кому они могут навредить
Как отучить кошку есть цветы: хитрости, которые действительно работают
Пикантные яйца по-турецки — сочетание, которое вам понравится
Срочно выбросить: 4 вещи в доме, которые притягивают беды и неприятности
Машина, которая слышит эмоции: как ИИ изменит уход за животными
Эти 8 ошибок при стирке простыней и наволочек убивают ваш сон: срочно проверьте себя
Как азиатские шершни разрушают экосистему Европы и угрожают биоразнообразию

Живые монстры у вас на грядке: никакой химии, только безжалостная охота

Садоводство

Обычно, когда речь заходит о защите сада, в голову приходят химические инсектициды, народные настои или проверенные механические ловушки. Но что, если природа уже придумала идеальное решение? Плотоядные растения, такие как венерина мухоловка, росянка и непентес, не просто выглядят эффектно, но и могут стать настоящими защитниками вашего сада.

Венерина мухоловка
Фото: commons.wikimedia.org by Björn S., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Венерина мухоловка

Как работают растения-хищники

Эти удивительные цветы эволюционировали так, чтобы добывать себе пищу не только из почвы, но и с помощью насекомых. Они привлекают жертв с помощью сладкого нектара, яркой окраски и особого аромата, а затем ловят и переваривают их. Каждое из таких растений имеет свой "почерк" в охоте:

  • Венерина мухоловка захлопывает свои капканы, когда жертва задевает чувствительные волоски.
  • Росянка окутывает добычу клейкими каплями на своих листьях, медленно переваривая её.
  • Непентес заманивает насекомых в свои кувшинчатые ловушки, где они тонут в переваривающей жидкости.

Каких вредителей могут уничтожить плотоядные цветы

Эти растения особенно эффективны против комаров, мух, тли и мелких гусениц. Они не спасут сад от крупных вредителей, вроде колорадского жука или слизней, но помогут снизить количество летающих насекомых, которые портят растения и досаждают людям.

Как внедрить хищников в свой сад

  1. Выберите подходящие виды. Венерина мухоловка и росянка отлично справляются с мухами и комарами, непентесы больше подходят для влажных, тенистых участков.
  2. Создайте правильные условия. Эти растения любят влажную, кислую почву и не терпят удобрений — слишком питательная земля лишает их потребности охотиться.
  3. Расположите их стратегически. Высаживайте их рядом с местами скопления насекомых: возле водоёмов, компостных куч, теплиц и веранд.
  4. Увлажняйте, но не переусердствуйте. Почва должна быть влажной, но не заболоченной. Используйте дождевую или дистиллированную воду, так как обычная водопроводная им не подходит.
  5. Не подкармливайте их вручную. Если вы решили помочь мухоловке, покормив её насекомым, убедитесь, что жертва живая — мёртвые насекомые не вызовут срабатывания механизма переваривания.

Стоит ли заменять химические средства защиты

Полностью заменить инсектициды плотоядные растения не смогут, но они могут стать отличным дополнением к экологичному уходу за садом. Они помогают бороться с насекомыми естественным способом, не нанося вреда окружающей среде, а заодно создают в саду атмосферу настоящих джунглей.

Так что если хотите защитить растения от вредителей и добавить своему саду немного экзотики — дайте шанс этим удивительным охотникам.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Экономика и бизнес
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе Аудио 
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Садоводство, цветоводство
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе Аудио 
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Шоу-бизнес
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Сводка с фронта: в Курской области исчезла очередная рота ВСУ, ракеты и дроны ВС РФ передают привет Зеленскому Дмитрий Плотников Нужно ли России возвращать Одессу? Виктор Пахомов ВС РФ близки к освобождению Курской области, признают украинские источники Любовь Степушова
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Прорыв в генетике: открытие, которое изменило медицину
Украина хочет занять газовый трон Европы: ДТЭК ведёт тайные переговоры с США
Украина хочет занять газовый трон Европы: ДТЭК ведёт тайные переговоры с США
Последние материалы
Шаг к стройности: эти упражнения изменят ваше тело после 40 лет
Сводка с фронта: в Курской области исчезла очередная рота ВСУ, ракеты и дроны ВС РФ передают привет Зеленскому
30 минут в день для идеальной кожи: это работает лучше дорогих кремов
Альгинатные маски не так безобидны – узнайте, кому они могут навредить
Как отучить кошку есть цветы: хитрости, которые действительно работают
Пикантные яйца по-турецки — сочетание, которое вам понравится
Срочно выбросить: 4 вещи в доме, которые притягивают беды и неприятности
Машина, которая слышит эмоции: как ИИ изменит уход за животными
Эти 8 ошибок при стирке простыней и наволочек убивают ваш сон: срочно проверьте себя
Как азиатские шершни разрушают экосистему Европы и угрожают биоразнообразию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.