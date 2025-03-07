Огород по расписанию Вселенной: что будет, если посадить строго по Луне

Садоводы по всему миру уже не одно столетие следуют лунному календарю, считая, что определённые фазы Луны влияют на рост растений. Но действительно ли ночное светило помогает урожаю, или это просто красивая легенда? Давайте разбираться.
Сторонники лунного садоводства уверены: Луна управляет не только приливами и отливами, но и сокодвижением растений. Они считают, что в фазу растущей Луны соки поднимаются вверх, помогая росту зелени, а в убывающую — опускаются к корням, способствуя развитию подземных частей растений.
Например, согласно лунному календарю:
Но действительно ли это работает, или мы просто следуем традициям предков?
Современные исследования не дают однозначного ответа. Учёные признают, что Луна действительно влияет на влагу в почве из-за гравитационного притяжения. Однако доказательств прямого влияния её фаз на рост растений пока нет.
"Есть данные, что гравитация Луны способна изменять структуру воды в почве, но влияние на рост растений остаётся спорным. Пока это больше область наблюдений, чем доказанных фактов", — отмечает ботаник из Университета Флориды, Линн Гриффитс.
То есть, если урожай действительно зависит от Луны, то не напрямую, а скорее через косвенные факторы, такие как влажность почвы или количество ночного света.
Лунное садоводство может не иметь железных научных доказательств, но это не мешает тысячам садоводов по всему миру придерживаться этого метода. Возможно, его успех связан не столько с Луной, сколько с дисциплиной и внимательностью к растениям.
Так что, если вам нравится сажать по лунному календарю — продолжайте! Главное, чтобы ваш сад приносил радость и хороший урожай.
Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.
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