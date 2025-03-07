Огород по расписанию Вселенной: что будет, если посадить строго по Луне

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садоводы по всему миру уже не одно столетие следуют лунному календарю, считая, что определённые фазы Луны влияют на рост растений. Но действительно ли ночное светило помогает урожаю, или это просто красивая легенда? Давайте разбираться.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Księżyc_5.jpg by Namysław Tatarynowicz Луна охотника

Как Луна может влиять на растения

Сторонники лунного садоводства уверены: Луна управляет не только приливами и отливами, но и сокодвижением растений. Они считают, что в фазу растущей Луны соки поднимаются вверх, помогая росту зелени, а в убывающую — опускаются к корням, способствуя развитию подземных частей растений.

Например, согласно лунному календарю:

На растущую Луну лучше сажать овощи, дающие плоды над землёй: томаты, перцы, огурцы.

лучше сажать овощи, дающие плоды над землёй: томаты, перцы, огурцы. На убывающую — культуры с подземными плодами: картофель, морковь, лук.

— культуры с подземными плодами: картофель, морковь, лук. Полнолуние и новолуние считаются неблагоприятными для посадок — в это время растения уязвимы.

Но действительно ли это работает, или мы просто следуем традициям предков?

Что говорит наука?

Современные исследования не дают однозначного ответа. Учёные признают, что Луна действительно влияет на влагу в почве из-за гравитационного притяжения. Однако доказательств прямого влияния её фаз на рост растений пока нет.

"Есть данные, что гравитация Луны способна изменять структуру воды в почве, но влияние на рост растений остаётся спорным. Пока это больше область наблюдений, чем доказанных фактов", — отмечает ботаник из Университета Флориды, Линн Гриффитс.

То есть, если урожай действительно зависит от Луны, то не напрямую, а скорее через косвенные факторы, такие как влажность почвы или количество ночного света.

Стоит ли следовать лунному календарю

Лунное садоводство может не иметь железных научных доказательств, но это не мешает тысячам садоводов по всему миру придерживаться этого метода. Возможно, его успех связан не столько с Луной, сколько с дисциплиной и внимательностью к растениям.

Так что, если вам нравится сажать по лунному календарю — продолжайте! Главное, чтобы ваш сад приносил радость и хороший урожай.

Уточнения

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

