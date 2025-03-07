Хотите крупный и сладкий лук? Рассказываем, как правильно его посадить

Лук "Эксибишен" ценится за крупные луковицы, сладкий вкус и сочную мякоть, но для хорошего урожая важно правильно вырастить рассаду. Этот сорт имеет долгий вегетационный период, поэтому посев семян следует начинать заранее, чтобы растения успели сформироваться.
Оптимальные сроки посева февраль — март. Если посадить семена позже, урожай всё равно будет, но луковицы могут быть меньше в размере.
Можно использовать готовый грунт для овощей или приготовить почвосмесь самостоятельно. Для этого смешивают:
Для улучшения качества почвы добавляют биологические препараты, например, "Глиокладин", который защищает растения от болезней.
Чтобы ускорить всхожесть и укрепить рассаду, семена можно подготовить заранее.
Лук требует нижнего полива. Вода наливается в поддон, а не на почву сверху. Это помогает избежать загнивания корней.
Когда всходы достигают 10-12 см, их подстригают, укорачивая верхушки. Это помогает растениям стать более крепкими и устойчивыми.
Высаживать лук можно при установлении тёплой погоды, когда риск заморозков минимален.
Лук "Эксибишен" требует раннего посева, правильного ухода за рассадой и своевременной пересадки. Соблюдая основные рекомендации, можно получить сочные, крупные луковицы с отличным вкусом.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
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