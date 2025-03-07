Хотите крупный и сладкий лук? Рассказываем, как правильно его посадить

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лук "Эксибишен" ценится за крупные луковицы, сладкий вкус и сочную мякоть, но для хорошего урожая важно правильно вырастить рассаду. Этот сорт имеет долгий вегетационный период, поэтому посев семян следует начинать заранее, чтобы растения успели сформироваться.

Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лук на грядке

Когда сеять лук "Эксибишен" на рассаду?

Оптимальные сроки посева февраль — март. Если посадить семена позже, урожай всё равно будет, но луковицы могут быть меньше в размере.

Подготовка почвы

Можно использовать готовый грунт для овощей или приготовить почвосмесь самостоятельно. Для этого смешивают:

30 % биогумуса

30 % огородной земли

30 % торфа

10 % золы

Для улучшения качества почвы добавляют биологические препараты, например, "Глиокладин", который защищает растения от болезней.

Обработка семян перед посевом

Чтобы ускорить всхожесть и укрепить рассаду, семена можно подготовить заранее.

Протравить в биопрепаратах для защиты от грибковых инфекций. Барботировать (насыщать кислородом) в течение суток с помощью аквариумного компрессора. Это стимулирует активное развитие ростков.

Посев и уход за рассадой

Заполнить контейнеры подготовленной почвой, в каждую ячейку поместить по 1 семени. Присыпать тонким слоем земли, увлажнить с помощью пульверизатора. Накрыть контейнер плёнкой и поставить в тёплое место до появления всходов. После появления первых ростков плёнку убрать, контролировать влажность почвы.

Полив рассады

Лук требует нижнего полива. Вода наливается в поддон, а не на почву сверху. Это помогает избежать загнивания корней.

Когда проводить стрижку рассады?

Когда всходы достигают 10-12 см, их подстригают, укорачивая верхушки. Это помогает растениям стать более крепкими и устойчивыми.

Пересадка в открытый грунт

Высаживать лук можно при установлении тёплой погоды, когда риск заморозков минимален.

Лук "Эксибишен" требует раннего посева, правильного ухода за рассадой и своевременной пересадки. Соблюдая основные рекомендации, можно получить сочные, крупные луковицы с отличным вкусом.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

