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Хотите крупный и сладкий лук? Рассказываем, как правильно его посадить

2:25
Садоводство

Лук "Эксибишен" ценится за крупные луковицы, сладкий вкус и сочную мякоть, но для хорошего урожая важно правильно вырастить рассаду. Этот сорт имеет долгий вегетационный период, поэтому посев семян следует начинать заранее, чтобы растения успели сформироваться.

Лук на грядке
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лук на грядке

Когда сеять лук "Эксибишен" на рассаду?

Оптимальные сроки посева февраль — март. Если посадить семена позже, урожай всё равно будет, но луковицы могут быть меньше в размере.

Подготовка почвы

Можно использовать готовый грунт для овощей или приготовить почвосмесь самостоятельно. Для этого смешивают:

  • 30 % биогумуса
  • 30 % огородной земли
  • 30 % торфа
  • 10 % золы

Для улучшения качества почвы добавляют биологические препараты, например, "Глиокладин", который защищает растения от болезней.

Обработка семян перед посевом

Чтобы ускорить всхожесть и укрепить рассаду, семена можно подготовить заранее.

  1. Протравить в биопрепаратах для защиты от грибковых инфекций.
  2. Барботировать (насыщать кислородом) в течение суток с помощью аквариумного компрессора. Это стимулирует активное развитие ростков.

Посев и уход за рассадой

  1. Заполнить контейнеры подготовленной почвой, в каждую ячейку поместить по 1 семени.
  2. Присыпать тонким слоем земли, увлажнить с помощью пульверизатора.
  3. Накрыть контейнер плёнкой и поставить в тёплое место до появления всходов.
  4. После появления первых ростков плёнку убрать, контролировать влажность почвы.

Полив рассады

Лук требует нижнего полива. Вода наливается в поддон, а не на почву сверху. Это помогает избежать загнивания корней.

Когда проводить стрижку рассады?

Когда всходы достигают 10-12 см, их подстригают, укорачивая верхушки. Это помогает растениям стать более крепкими и устойчивыми.

Пересадка в открытый грунт

Высаживать лук можно при установлении тёплой погоды, когда риск заморозков минимален.

Лук "Эксибишен" требует раннего посева, правильного ухода за рассадой и своевременной пересадки. Соблюдая основные рекомендации, можно получить сочные, крупные луковицы с отличным вкусом.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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