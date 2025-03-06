Хотите раннего цветения петунии? Главное — правильно выбрать дату посева

Выбор правильного времени для посева петунии на рассаду играет ключевую роль в развитии растений. Если посадить её слишком рано, сеянцы могут перерасти, а если запоздать — петуния зацветёт гораздо позже.
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петуния
Когда лучше сажать петунию на рассаду
Оптимальный срок посева — за 70–75 дней до высадки в открытый грунт.
В средней полосе России идеальное время для посева — 7 марта.
Всходы появятся через 4–5 дней.
К концу мая рассада будет крепкой, с развитыми кустиками и множеством бутонов.
Почему не стоит сеять петунию слишком рано
Февральский посев может привести к вытягиванию и ослаблению рассады из-за недостатка света.
Если кустики начали цвести в горшке, значит, они пересидели в стадии рассады, что ослабляет растение.
Важно не пропустить момент высадки: как только появятся первые бутоны, петунию нужно срочно пересаживать в открытый грунт.
Где лучше выращивать рассаду
В домашних условиях растения развиваются медленнее, но к концу мая они будут готовы к высадке.
В теплице рассада растёт быстрее, что позволяет получить цветущие кусты в короткие сроки.
Чтобы петуния радовала обильным и продолжительным цветением, не торопитесь с посевом. Начало марта — лучшее время для посадки, а высаживать в открытый грунт стоит сразу после появления первых бутонов.
Уточнения
Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun - табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.