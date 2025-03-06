Какие растения нельзя сажать вместе? Ошибка, которая губит урожай

2:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Совместные посадки — настоящий лайфхак для садоводов. Они помогают экономить место, защищают урожай от вредителей и создают более благоприятные условия для роста. Однако не все растения уживаются друг с другом. Некоторые могут подавлять соседей, забирать у них питательные вещества или привлекать вредителей. Если неправильно подобрать компаньонов, можно не только потерять урожай, но и ухудшить качество почвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Georg Slickers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Морковь

Какие растения нельзя сажать рядом

1. Родственники по семейству

Одинаковые болезни и вредители быстро распространяются среди растений из одного семейства. Например:

Зонтичные (укроп, петрушка, кинза) лучше не сажать вместе — исключение только морковь.

Паслёновые (помидоры, картофель, баклажаны, перец) нельзя располагать рядом, чтобы не привлекать колорадского жука.

Крестоцветные (капуста, редис, горчица) могут заразить друг друга килой и другими грибковыми заболеваниями.

2. Растения, которые подавляют соседей

Есть культуры, которые угнетают всё вокруг. Это фенхель и полынь — их лучше сажать отдельно.

Подсолнечник также не любит соседей и старается вытеснить другие растения.

3. Лук и чеснок не уживаются с бобовыми и капустой

Они выделяют вещества, которые замедляют рост капусты, фасоли и гороха.

Какие растения можно сажать вместе

1. Лук и морковь

Они защищают друг друга от вредителей: морковь отпугивает луковую муху, а лук — морковную.

2. Базилик и томаты

Базилик не только защищает помидоры от вредителей, но и усиливает их вкус.

3. Кукуруза и огурцы

Огурцы вьются по стеблям кукурузы, а кукуруза защищает их от солнца и ветра.

4. Петрушка и большинство овощей

Петрушка отлично соседствует с любыми культурами, кроме зонтичных (укропа и кинзы).

5. Фасоль и картофель

Фасоль обогащает почву азотом и помогает картофелю лучше развиваться.

Растения, которые защищают грядки от вредителей

Фасоль делает почву плодороднее.

Лук и чеснок предотвращают грибковые заболевания.

Бархатцы, календула, настурция защищают сад от насекомых и украшают участок.

Чтобы грядки радовали богатым урожаем, важно правильно сочетать культуры. Избегайте посадки растений одного семейства, не размещайте рядом агрессивные культуры и используйте цветы для естественной защиты. Грамотное соседство улучшит рост растений и поможет избежать болезней и вредителей.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

