Какие растения нельзя сажать вместе? Ошибка, которая губит урожай

Совместные посадки — настоящий лайфхак для садоводов. Они помогают экономить место, защищают урожай от вредителей и создают более благоприятные условия для роста. Однако не все растения уживаются друг с другом. Некоторые могут подавлять соседей, забирать у них питательные вещества или привлекать вредителей. Если неправильно подобрать компаньонов, можно не только потерять урожай, но и ухудшить качество почвы.
Одинаковые болезни и вредители быстро распространяются среди растений из одного семейства. Например:
Есть культуры, которые угнетают всё вокруг. Это фенхель и полынь — их лучше сажать отдельно.
Подсолнечник также не любит соседей и старается вытеснить другие растения.
Они выделяют вещества, которые замедляют рост капусты, фасоли и гороха.
Они защищают друг друга от вредителей: морковь отпугивает луковую муху, а лук — морковную.
Базилик не только защищает помидоры от вредителей, но и усиливает их вкус.
Огурцы вьются по стеблям кукурузы, а кукуруза защищает их от солнца и ветра.
Петрушка отлично соседствует с любыми культурами, кроме зонтичных (укропа и кинзы).
Фасоль обогащает почву азотом и помогает картофелю лучше развиваться.
Чтобы грядки радовали богатым урожаем, важно правильно сочетать культуры. Избегайте посадки растений одного семейства, не размещайте рядом агрессивные культуры и используйте цветы для естественной защиты. Грамотное соседство улучшит рост растений и поможет избежать болезней и вредителей.
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
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