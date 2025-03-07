Не дай букету умереть раньше времени: способы, которые действительно работают
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07.03.2025 10:09
Свежесрезанные цветы радуют глаз, но, увы, быстро теряют свежесть. Можно ли замедлить увядание и наслаждаться букетом дольше? Да, если знать правильные лайфхаки!
Фото: Designed by Freepik by nuraghies, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Букет тюльпанов
1. Как долго живут цветы в вазе?
Срок жизни цветов зависит от их вида:
Гвоздики, орхидеи, альстромерии — до 2-3 недель.
Лилии, фрезии, подсолнухи — 10-14 дней.
Ранункулюсы, герберы, гладиолусы — около недели.
Без воды дольше всех проживут антуриумы и орхидеи — до 8 часов.
2. Главные правила ухода за букетом
Выбирайте цветы правильно — не берите слишком распустившиеся или незрелые бутоны.
Очищайте стебли от листвы — листья в воде провоцируют гниение.
Используйте чистую вазу — бактерии снижают срок жизни цветов.
Обновляйте срез — срезайте стебли под углом 45° перед тем, как поставить в воду.
Держите цветы в прохладе — они не любят жару и прямые солнечные лучи.
Освежайте воду каждые 2-3 дня — добавляйте свежую и следите за чистотой.
Используйте флористическую подкормку — она питает цветы и замедляет развитие бактерий.
3. Как раскрыть бутоны и сохранить их свежесть?
Флористы используют температурный контраст: сначала цветы ставят в тёплую воду, затем — в прохладную. Это помогает бутонам быстрее раскрыться, но при этом замедляет увядание.
4. Что делать с букетом после увядания?
Хотите сохранить особенные цветы, например, свадебный букет? Высушите их!
Повесьте цветы вверх ногами в тёмном сухом месте.
Опрыскивайте лаком для волос для сохранения формы.
Очищайте феном на слабой мощности от пыли.
Секрет долговечности букета — в правильном уходе. Используйте эти советы, и ваши цветы простоят в вазе до трёх недель!
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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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