Не дай букету умереть раньше времени: способы, которые действительно работают

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Свежесрезанные цветы радуют глаз, но, увы, быстро теряют свежесть. Можно ли замедлить увядание и наслаждаться букетом дольше? Да, если знать правильные лайфхаки!

Фото: Designed by Freepik by nuraghies, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Букет тюльпанов

1. Как долго живут цветы в вазе?

Срок жизни цветов зависит от их вида:

Гвоздики, орхидеи, альстромерии — до 2-3 недель.

Лилии, фрезии, подсолнухи — 10-14 дней.

Ранункулюсы, герберы, гладиолусы — около недели.

Без воды дольше всех проживут антуриумы и орхидеи — до 8 часов.

2. Главные правила ухода за букетом

Выбирайте цветы правильно — не берите слишком распустившиеся или незрелые бутоны.

Очищайте стебли от листвы — листья в воде провоцируют гниение.

Используйте чистую вазу — бактерии снижают срок жизни цветов.

Обновляйте срез — срезайте стебли под углом 45° перед тем, как поставить в воду.

Держите цветы в прохладе — они не любят жару и прямые солнечные лучи.

Освежайте воду каждые 2-3 дня — добавляйте свежую и следите за чистотой.

Используйте флористическую подкормку — она питает цветы и замедляет развитие бактерий.

3. Как раскрыть бутоны и сохранить их свежесть?

Флористы используют температурный контраст: сначала цветы ставят в тёплую воду, затем — в прохладную. Это помогает бутонам быстрее раскрыться, но при этом замедляет увядание.

4. Что делать с букетом после увядания?

Хотите сохранить особенные цветы, например, свадебный букет? Высушите их!

Повесьте цветы вверх ногами в тёмном сухом месте.

Опрыскивайте лаком для волос для сохранения формы.

Очищайте феном на слабой мощности от пыли.

Секрет долговечности букета — в правильном уходе. Используйте эти советы, и ваши цветы простоят в вазе до трёх недель!