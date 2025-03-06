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Сад в осаде: тля атакует — простые способы избавиться от вредителя навсегда

2:12
Садоводство

Тля — один из самых коварных вредителей садовых и комнатных растений. Это крошечное насекомое, едва заметное глазу, может уничтожить урожай, иссушить цветы и ослабить деревья. Что делать, если на растениях появились липкие следы и скрученные листья? Как спасти сад и предотвратить появление тли в будущем?

Куст смородины
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Куст смородины

Как узнать, что растения атакованы тлёй?

  • Листья сворачиваются и желтеют.
  • Верхушки побегов выглядят деформированными.
  • На листьях и стеблях появляется липкая жидкость — медвяная роса.
  • Вокруг растения заметно много муравьёв — они "пасут" тлю и питаются её выделениями.

Как предотвратить появление тли?

  1. Привлекайте естественных врагов — божьих коровок, журчалок, уховёрток.
  2. Сажайте рядом защитные растения — бархатцы, настурцию, лаванду, чабрец.
  3. Следите за здоровьем растений — тля чаще атакует ослабленные или перекормленные культуры.
  4. Избегайте химикатов без необходимости, чтобы не уничтожать полезных насекомых.

Как бороться с тлёй?

Народные средства:

  • Настой чеснока или лука (30 г на 1 л воды + немного мыла).
  • Отвар острого перца (100 г свежих стручков кипятить час, настаивать 2 дня).
  • Настой крапивы — укрепляет растения и отпугивает вредителей.
  • Настой цитрусовых корок (100 г на 1 л воды, настаивать 3 дня).

Биологические методы:

  • Заселение сада хищными насекомыми.
  • Посадка растений-приманок (настурция, фасоль).

Химические препараты:

  • Контактные инсектициды — Фуфанон, Карбофос.
  • Системные препараты — Актара, Танрек (действуют внутри растения).

Тля — серьёзный вредитель, но борьба с ней возможна! Главное — не запускать проблему и начинать обработку при первых признаках заражения. Используйте природные методы, народные настои и при необходимости подключайте проверенные препараты.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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