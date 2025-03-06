Сад в осаде: тля атакует — простые способы избавиться от вредителя навсегда

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тля — один из самых коварных вредителей садовых и комнатных растений. Это крошечное насекомое, едва заметное глазу, может уничтожить урожай, иссушить цветы и ослабить деревья. Что делать, если на растениях появились липкие следы и скрученные листья? Как спасти сад и предотвратить появление тли в будущем?

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Куст смородины

Как узнать, что растения атакованы тлёй?

Листья сворачиваются и желтеют.

Верхушки побегов выглядят деформированными.

На листьях и стеблях появляется липкая жидкость — медвяная роса.

Вокруг растения заметно много муравьёв — они "пасут" тлю и питаются её выделениями.

Как предотвратить появление тли?

Привлекайте естественных врагов — божьих коровок, журчалок, уховёрток. Сажайте рядом защитные растения — бархатцы, настурцию, лаванду, чабрец. Следите за здоровьем растений — тля чаще атакует ослабленные или перекормленные культуры. Избегайте химикатов без необходимости, чтобы не уничтожать полезных насекомых.

Как бороться с тлёй?

Народные средства:

Настой чеснока или лука (30 г на 1 л воды + немного мыла).

Отвар острого перца (100 г свежих стручков кипятить час, настаивать 2 дня).

Настой крапивы — укрепляет растения и отпугивает вредителей.

Настой цитрусовых корок (100 г на 1 л воды, настаивать 3 дня).

Биологические методы:

Заселение сада хищными насекомыми.

Посадка растений-приманок (настурция, фасоль).

Химические препараты:

Контактные инсектициды — Фуфанон, Карбофос.

Системные препараты — Актара, Танрек (действуют внутри растения).

Тля — серьёзный вредитель, но борьба с ней возможна! Главное — не запускать проблему и начинать обработку при первых признаках заражения. Используйте природные методы, народные настои и при необходимости подключайте проверенные препараты.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera).

