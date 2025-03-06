Сад в осаде: тля атакует — простые способы избавиться от вредителя навсегда

Тля — один из самых коварных вредителей садовых и комнатных растений. Это крошечное насекомое, едва заметное глазу, может уничтожить урожай, иссушить цветы и ослабить деревья. Что делать, если на растениях появились липкие следы и скрученные листья? Как спасти сад и предотвратить появление тли в будущем?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Куст смородины
Как узнать, что растения атакованы тлёй?
Листья сворачиваются и желтеют.
Верхушки побегов выглядят деформированными.
На листьях и стеблях появляется липкая жидкость — медвяная роса.
Вокруг растения заметно много муравьёв — они "пасут" тлю и питаются её выделениями.
Сажайте рядом защитные растения — бархатцы, настурцию, лаванду, чабрец.
Следите за здоровьем растений — тля чаще атакует ослабленные или перекормленные культуры.
Избегайте химикатов без необходимости, чтобы не уничтожать полезных насекомых.
Как бороться с тлёй?
Народные средства:
Настой чеснока или лука (30 г на 1 л воды + немного мыла).
Отвар острого перца (100 г свежих стручков кипятить час, настаивать 2 дня).
Настой крапивы — укрепляет растения и отпугивает вредителей.
Настой цитрусовых корок (100 г на 1 л воды, настаивать 3 дня).
Биологические методы:
Заселение сада хищными насекомыми.
Посадка растений-приманок (настурция, фасоль).
Химические препараты:
Контактные инсектициды — Фуфанон, Карбофос.
Системные препараты — Актара, Танрек (действуют внутри растения).
Тля — серьёзный вредитель, но борьба с ней возможна! Главное — не запускать проблему и начинать обработку при первых признаках заражения. Используйте природные методы, народные настои и при необходимости подключайте проверенные препараты.
Уточнения
Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera).