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Эликсир роста из обычной картошки: рассказываем, как сделать подкормку, которая творит чудеса

1:33
Садоводство

Картофель может не только стать основой вкусных блюд, но и послужить отличной натуральной подкормкой для растений. Если у вас осталась прошлогодняя картошка, не спешите её выбрасывать — из неё можно приготовить эффективное калийное удобрение, которое улучшит структуру почвы и насытит её полезными микроэлементами.

Картофель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картофель

Как приготовить картофельную подкормку?

Измельчите клубни — резать слишком мелко не нужно, просто нарежьте, как для супа. Чистить, мыть или удалять глазки не требуется.

Залейте водой в пропорции 1:1.

Добавьте полезные микроорганизмы, например:

  • триходерму,
  • дрожжи,
  • сок от квашеной капусты.

Закройте плёнкой — это защитит смесь от мух.

Дайте настояться неделю, чтобы картофель перебродил и превратился в питательный раствор.

Как применять подкормку?

Перед поливом удобрение разводят водой в соотношении 1:10. Полученный раствор можно использовать как калийную подкормку или почвоулучшитель, который помогает растениям быстрее расти и укрепляет их иммунитет.

Важно! Такой настой отлично подходит для овощных культур, но его не рекомендуется использовать под растения, склонные к грибковым заболеваниям.

Прошлогодний картофель — это не отходы, а ценный ресурс! Из него можно сделать натуральное удобрение, которое поможет растениям получать больше питательных веществ и развиваться здоровыми и крепкими.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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