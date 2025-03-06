Грядёт грибковая чума: как не допустить фитофтору на ваши будущие томаты

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фитофтороз — одно из самых распространённых и опасных заболеваний томатов, способное уничтожить значительную часть урожая. Для борьбы с ним садоводы применяют как народные средства, так и химические препараты.​

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина собирает томаты

Народные методы борьбы с фитофторой

Чесночный настой: измельчите 1,5 стакана чеснока (головки, стрелки, листья), залейте 10 литрами воды и настаивайте сутки. Затем процедите и добавьте 2 г марганцовки. Полученным раствором опрыскивайте томаты при появлении первых завязей, повторяя процедуру каждые 10–14 дней.

Раствор молочной сыворотки с йодом: смешайте 1 литр непастеризованной сыворотки с 4 литрами воды и добавьте 15 капель йода. Опрыскивайте растения сразу после приготовления раствора.

Настой древесной золы: 5 литров золы залейте 10 литрами воды, настаивайте 3 дня, затем процедите и разведите водой в пропорции 1:3. Опрыскивайте томаты этим раствором для профилактики и при первых признаках заболевания.

Раствор кефира с йодом: в 10 литров воды добавьте 1 литр обезжиренного кефира и 20 капель йода. Перемешайте и опрыскивайте томаты каждые 15 дней, начиная через 10 дней после высадки рассады.

Химические препараты

Хлорокись меди (ХОМ): препарат контактного действия, не проникающий внутрь тканей растения и плодов. Эффективен как профилактическое средство, защищающее томаты от поражения фитофторой.

Бордосская смесь: для приготовления 1% раствора смешайте 100 г медного купороса и 150 г извести в 10 литрах воды. Опрыскивайте листья растений, избегая попадания раствора на плоды.

Профилактические меры

Мульчирование: один из простейших методов профилактики и остановки распространения фитофторы — мульчирование.

Правильное размещение культур: избегайте соседства паслёновых культур, таких как картофель и томаты, чтобы снизить риск распространения фитофторы.

Регулярное проветривание теплиц: обеспечьте хорошую вентиляцию в теплицах, чтобы уменьшить влажность и предотвратить развитие грибковых заболеваний.

Комплексный подход, сочетающий профилактические меры и своевременную обработку растений, поможет защитить томаты от фитофтороза и сохранить урожай.​

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

