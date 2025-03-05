Кто в теплице хозяин? Секрет правильного соседства растений

Представьте, что ваша теплица — это многоэтажный дом, где каждый "жилец" борется за лучшее место под солнцем. Одним растениям нужен свет, другим — тень, а третьи и вовсе готовы устроить бунт из-за лишней капли воды. Как же организовать пространство, чтобы не потерять урожай?
Основное правило — высокорослые культуры высаживаются у северной стены. Например, шпалерные томаты или огурцы не будут затенять более низкие перцы, баклажаны и зелень.
Не все культуры могут жить под одной крышей. Помидоры и огурцы — заклятые враги: первым нужен сухой воздух, а вторым — влажная "баня". Решение — перегородка из плёнки или буферные культуры, например, перец.
Чтобы почва не истощалась, чередуйте растения с мощной ботвой (томаты, капусту) и корнеплоды (редис, морковь, свёклу). Это поможет равномерно распределить питательные вещества.
Правильное зонирование и грамотный севооборот превратят теплицу в овощной конвейер без хлопот!
Тепли́ца - отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.
Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.