Кто в теплице хозяин? Секрет правильного соседства растений

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Представьте, что ваша теплица — это многоэтажный дом, где каждый "жилец" борется за лучшее место под солнцем. Одним растениям нужен свет, другим — тень, а третьи и вовсе готовы устроить бунт из-за лишней капли воды. Как же организовать пространство, чтобы не потерять урожай?

Фото: Freepik by Designed by Freepik Огурцы в теплице

1. Высокие вверх, низкие вниз

Основное правило — высокорослые культуры высаживаются у северной стены. Например, шпалерные томаты или огурцы не будут затенять более низкие перцы, баклажаны и зелень.

2. Солнце — для "любителей жары", тень — для "прохлады"

Баклажаны и томаты любят тепло — им место на южной стороне.

Салаты, капуста, шпинат предпочитают прохладу — высаживайте их ближе к дверям и форточкам.

3. Конфликты в теплице: кто с кем не дружит

Не все культуры могут жить под одной крышей. Помидоры и огурцы — заклятые враги: первым нужен сухой воздух, а вторым — влажная "баня". Решение — перегородка из плёнки или буферные культуры, например, перец.

4. "Вершки" и "корешки" — лучший тандем

Чтобы почва не истощалась, чередуйте растения с мощной ботвой (томаты, капусту) и корнеплоды (редис, морковь, свёклу). Это поможет равномерно распределить питательные вещества.

5. Без простоев: урожай круглый год

После редиса в апреле — огурцы в июне, затем рукола в сентябре.

Ранние культуры освобождают место поздним, а теплица работает без остановки.

Правильное зонирование и грамотный севооборот превратят теплицу в овощной конвейер без хлопот!

Уточнения

Тепли́ца - отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.

