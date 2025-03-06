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Какие томаты не боятся дождей и холодных ночей? Вот 5 проверенных сортов

1:50
Садоводство

Пышные кусты, усыпанные крупными плодами, и ни намёка на ржавые пятна или серый налёт — мечта любого дачника. Но это не фантазия, а реальность для тех, кто выбирает правильные сорта.

Женщина собирает томаты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина собирает томаты

Эти томаты справляются с кладоспориозом без химии, а значит, не потребуют постоянной обработки.

1. Ажур — скороспелый и ароматный

Через 90-100 дней кусты высотой 1,2 м покрываются ярко-красными плодами-шариками по 100-150 г. Сладкий вкус и насыщенный аромат делают их идеальными для салатов. Требуется подвязка, но урожай компенсирует все усилия.

2. Банановый дуэт — розовый и оранжевый

Оба сорта созревают за 110-120 дней и радуют вытянутыми плодами по 150-200 г. Розовый — с лёгкой кислинкой, оранжевый — медовый. Кусты достигают 1,5 м, но их листья не опадают даже в сырое лето.

3. Барон — компактный "боец" для небольших участков

Этот сорт высотой до 1 м плодоносит уже на 100-110 день. Округлые красные томаты по 120-180 г обладают сочной мякотью и отлично подходят для свежих салатов и заготовок.

4. Бифштекс — гигант среди стойких

Полутораметровые кусты формируют мясистые плоды по 250-400 г за 110-120 дней. Они сладкие, плотные, идеально подходят для бургеров и нарезки.

Выбирая устойчивые сорта, можно забыть о бесконечных обработках от грибков и наслаждаться чистым, щедрым урожаем!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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