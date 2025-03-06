Пока все сажают помидоры, умные дачники готовят рекордный урожай

Пока все торопятся с томатами и перцами, опытные дачники закладывают основу для действительно богатого урожая. Март — идеальный месяц для тех культур, которые часто остаются в тени, но летом становятся главными "звёздами" стола.
Его семена прорастают медленно, и если посеять их после 20 марта, рассада может не успеть окрепнуть. Секрет успеха — стратификация:
Эта культура нуждается в длительном периоде вегетации, поэтому март — лучшее время для её посадки.
Если посеять её в середине марта, головки сформируются до летней жары, которая может ухудшить вкус.
Март — время для экспериментов с укропом, петрушкой и базиликом. Главное — не загущать посевы, иначе вместо пышных кустов вырастут тонкие былинки.
Без досветки они могут вытянуться и стать слабыми.
Начните правильно, и летом ваш стол будет полон свежей, ароматной зелени и крепких, сочных овощей!
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.