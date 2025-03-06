Пока все сажают помидоры, умные дачники готовят рекордный урожай

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пока все торопятся с томатами и перцами, опытные дачники закладывают основу для действительно богатого урожая. Март — идеальный месяц для тех культур, которые часто остаются в тени, но летом становятся главными "звёздами" стола.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Грядка

1. Сельдерей — требует времени

Его семена прорастают медленно, и если посеять их после 20 марта, рассада может не успеть окрепнуть. Секрет успеха — стратификация:

Заверните семена во влажную ткань и подержите в холодильнике 2-3 дня.

Сейте в рыхлый грунт, не заглубляя.

2. Лук-порей — без раннего старта не вырастет

Эта культура нуждается в длительном периоде вегетации, поэтому март — лучшее время для её посадки.

Используйте глубокие контейнеры — у порея длинные корни.

Когда ростки достигнут 10 см, подрежьте их до 5 см — это сделает стебель толще.

3. Цветная капуста — чтобы жара не испортила вкус

Если посеять её в середине марта, головки сформируются до летней жары, которая может ухудшить вкус.

4. Зелень — свежий урожай уже к майским праздникам

Март — время для экспериментов с укропом, петрушкой и базиликом. Главное — не загущать посевы, иначе вместо пышных кустов вырастут тонкие былинки.

А вот томаты и перцы лучше сеять во второй половине марта

Без досветки они могут вытянуться и стать слабыми.

Начните правильно, и летом ваш стол будет полон свежей, ароматной зелени и крепких, сочных овощей!

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

