Секреты старых дачников: как превратить обычную землю в питательный грунт

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кажется, что магазинные смеси — лучший выбор для рассады, но ещё десятки лет назад дачники обходились без них. Они знали секрет, как превратить обычную огородную землю в питательный субстрат. Всё дело в правильной подготовке!

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Перец

Как подготовить грунт для рассады

Обеззараживание

Чтобы уничтожить вредителей и грибки, землю можно:

Пропарить на водяной бане 20-30 минут.

Прокалить в духовке при 70-90°C.

Обработать слабым раствором марганцовки.

Сбалансированный состав

Смешайте подготовленный грунт с песком и перегноем в пропорции 2:1:1 — так рассада получит воздухопроницаемость и полезные микроэлементы.

"Будильник" для семян: способ ускорить всходы

Замочите семена на 12 часов в талой воде (заморозьте и растопите обычную). Заверните во влажную марлю и держите в тёплом месте до появления ростков. Пророщенные семена сейте аккуратно, чтобы не повредить корешки.

Этот метод помогает растениям быстрее адаптироваться и даёт дружные всходы.

Подкормка молоком — правда или миф

Народные советы рекомендуют разводить молоко водой (1:10) и поливать рассаду раз в две недели. Говорят, что молочные бактерии защищают от болезней, а кальций укрепляет стебли.

Но! Некоторые специалисты сомневаются в эффективности этого метода: переизбыток органики может спровоцировать плесень. Поэтому используйте с осторожностью.

Почему стоит попробовать

Грунт получается бесплатным и богатым полезными веществами.

Семена всходят быстрее благодаря "будильнику".

Закалённая рассада легче переносит пересадку.

Но важно помнить, что не все народные методы работают одинаково эффективно, поэтому проверяйте их на небольшой партии растений.

Уточнения

Грунт - любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

