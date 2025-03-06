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Магазинные гербициды больше не нужны: бюджетный способ очистить участок

Садоводство

Весной многие начинают приводить в порядок сад, и борьба с сорняками становится актуальной задачей. Покупные гербициды обходятся недёшево, поэтому стоит обратить внимание на более бюджетное и не менее эффективное средство, которое можно приготовить самостоятельно.

Сад, огород, грядка
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород, грядка

Что потребуется?

  • 1 литр белого уксуса
  • 3 столовые ложки соли
  • 3 столовые ложки средства для мытья посуды
  • Пульверизатор или лейка

Приобретая уксус в магазинах Tesco или Aldi, можно сократить затраты до 80 пенсов, поскольку остальные ингредиенты обычно уже есть в доме.

Как применять раствор?

Средство следует наносить прямо на сорняки в сухую и солнечную погоду, чтобы ускорить процесс их засыхания. Использование пульверизатора обеспечит более точное нанесение, однако можно воспользоваться и лейкой.

Каков результат?

Уже через несколько часов сорняки начинают увядать. Раствор проявляет себя эффективнее многих покупных гербицидов, при этом оставаясь гораздо более доступным по цене.

Засохшие растения остаётся лишь убрать, после чего сад или подъездная дорожка приобретут аккуратный вид.

Уточнения

Гербици́ды (от лат. herba — трава  caedo — убиваю) — химические вещества, применяемые для уничтожения растительности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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