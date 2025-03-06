Хотите сад, который цветёт сам по себе? Эти цветы не требуют ухода

3:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите, чтобы ваш сад цвёл всё лето, но не готовы тратить много времени на уход? Засухоустойчивые цветы — идеальное решение! Они не требуют частого полива, легко переносят жару и украшают участок яркими красками. Вот 10 самых неприхотливых растений, которые порадуют вас весной и будут цвести до осени.

Фото: commons.wikimedia.org by Keith Pomakis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флоксы

1. Ангелония — летний львиный зев

Эти изящные цветы бывают белыми, розовыми, фиолетовыми и голубыми. Ангелония любит солнце и хорошо переносит жару, а её цветение продолжается до самых холодов.

Зоны: 9-11

9-11 Высота: 30-45 см

30-45 см Уход: солнце или полутень, дренированная почва

2. Гайлардия "Аризонские красные оттенки"

Яркий цветок с красно-жёлтыми лепестками, который цветёт с конца весны до заморозков. Отлично подходит для солнечных клумб.

Зоны: 3-10

3-10 Высота: 30 см

30 см Уход: солнце, лёгкая песчаная почва

3. Эхинацея "Baja Burgundy"

Этот сорт эхинацеи украшает сад тёмно-бордовыми цветами и отлично смотрится в бордюрах. Хорошо переносит засуху и подходит для срезки.

Зоны: 4-9

4-9 Высота: 55-60 см

55-60 см Уход: солнце, дренированная почва

4. Пион "Шербет"

Нежные розово-кремовые цветы создают романтическую атмосферу в саду. После укоренения этот пион практически не требует полива.

Зоны: 3-8

3-8 Высота: 90 см

90 см Уход: солнце или полутень, рыхлая почва

5. Флокс "Amazing Grace"

Белые цветы с фиолетовой сердцевиной формируют плотный ковёр, привлекающий бабочек. После укоренения флокс становится очень устойчивым к засухе.

Зоны: 3-9

3-9 Высота: 45 см

45 см Уход: солнце, песчаная или суглинистая почва

6. Лягушатник (Phyla nodiflora)

Почвопокровное растение с розовато-белыми цветками, привлекающее бабочек. Цветёт с мая по ноябрь.

Зоны: 7-11

7-11 Высота: 5-15 см

5-15 см Уход: солнце или полутень, любая почва

7. Молочай оранжевой бабочки

Этот яркий оранжевый цветок — настоящий магнит для бабочек. После укоренения он становится неприхотливым.

Зоны: 3-9

3-9 Высота: 30-90 см

30-90 см Уход: солнце, песчаная почва

8. Тысячелистник

Белые цветы и ажурная листва делают его любимцем садоводов. Он отлично переносит засуху, но не любит избытка влаги.

Зоны: 7-11

7-11 Высота: 90-180 см

90-180 см Уход: солнце или полутень, глинистая почва

9. Лаванда

Ароматное и полезное растение с голубовато-фиолетовыми цветами. Идеально подходит для бордюров и клумб.

Зоны: 5-9

5-9 Высота: 30-90 см

30-90 см Уход: солнце, песчаная почва

10. Восточная синяя звезда (Амсония)

Весной покрывается нежными синими цветами, а осенью листва приобретает золотистый оттенок.

Зоны: 3-9

3-9 Высота: 60-90 см

60-90 см Уход: солнце или полутень, глинистая почва

Эти цветы — настоящая находка для занятых садоводов. Они создадут в саду пышное цветение без лишних хлопот, а их стойкость к засухе позволит наслаждаться красотой без частого полива!

Уточнения

Флокс (лат. Phlox) — род красивоцветущих травянистых растений семейства Синюховые (Polemoniaceae).

