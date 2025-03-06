Хотите сад, который цветёт сам по себе? Эти цветы не требуют ухода

Хотите, чтобы ваш сад цвёл всё лето, но не готовы тратить много времени на уход? Засухоустойчивые цветы — идеальное решение! Они не требуют частого полива, легко переносят жару и украшают участок яркими красками. Вот 10 самых неприхотливых растений, которые порадуют вас весной и будут цвести до осени.
Эти изящные цветы бывают белыми, розовыми, фиолетовыми и голубыми. Ангелония любит солнце и хорошо переносит жару, а её цветение продолжается до самых холодов.
Яркий цветок с красно-жёлтыми лепестками, который цветёт с конца весны до заморозков. Отлично подходит для солнечных клумб.
Этот сорт эхинацеи украшает сад тёмно-бордовыми цветами и отлично смотрится в бордюрах. Хорошо переносит засуху и подходит для срезки.
Нежные розово-кремовые цветы создают романтическую атмосферу в саду. После укоренения этот пион практически не требует полива.
Белые цветы с фиолетовой сердцевиной формируют плотный ковёр, привлекающий бабочек. После укоренения флокс становится очень устойчивым к засухе.
Почвопокровное растение с розовато-белыми цветками, привлекающее бабочек. Цветёт с мая по ноябрь.
Этот яркий оранжевый цветок — настоящий магнит для бабочек. После укоренения он становится неприхотливым.
Белые цветы и ажурная листва делают его любимцем садоводов. Он отлично переносит засуху, но не любит избытка влаги.
Ароматное и полезное растение с голубовато-фиолетовыми цветами. Идеально подходит для бордюров и клумб.
Весной покрывается нежными синими цветами, а осенью листва приобретает золотистый оттенок.
Эти цветы — настоящая находка для занятых садоводов. Они создадут в саду пышное цветение без лишних хлопот, а их стойкость к засухе позволит наслаждаться красотой без частого полива!
Флокс (лат. Phlox) — род красивоцветущих травянистых растений семейства Синюховые (Polemoniaceae).
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