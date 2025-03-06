Цветы задыхаются: ошибка, которая вызывает плесень в горшке

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы замечали белый налет на поверхности земли в цветочных горшках? Это не только портит внешний вид растений, но и может негативно сказаться на их здоровье. Хорошая новость: избавиться от плесени легко, если знать несколько проверенных методов!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка с орхидеей

Почему появляется плесень

Основная причина — избыточная влажность. Если почва остается постоянно мокрой, а воздух недостаточно циркулирует, создаются идеальные условия для роста грибков. Кроме того, плохое качество грунта или высокая концентрация органических веществ также могут способствовать появлению плесени.

Простые методы борьбы

1. Удалите зараженный слой

Сначала аккуратно снимите верхний слой почвы с плесенью, стараясь не повредить корни растения.

2. Используйте проверенный кухонный ингредиент

Чтобы предотвратить повторное появление грибка, посыпьте поверхность почвы корицей. Этот природный антисептик обладает мощными противогрибковыми свойствами и эффективно подавляет рост плесени.

3. Контролируйте полив

Поливайте растение только тогда, когда почва подсохнет на 2-3 см в глубину. Убедитесь, что на дне горшка есть дренажные отверстия и не оставляйте лишнюю воду в поддоне.

4. Улучшите циркуляцию воздуха

Поместите растения в хорошо проветриваемое место и не ставьте их слишком близко друг к другу. Это поможет избежать застоя влаги и образования грибков.

Выбираем правильную почву для комнатных растений

Тип почвы также играет важную роль в здоровье цветов. В зависимости от pH-баланса выделяют три основные группы грунтов:

Кислая (pH 5,9-6,4) : подходит для бегоний, цикламенов, гортензий, рододендронов.

: подходит для бегоний, цикламенов, гортензий, рододендронов. Нейтральная (pH 6,5-7) : универсальный вариант для большинства растений.

: универсальный вариант для большинства растений. Щелочная (pH 7-7,5): идеальна для розмарина, лаванды, герани.

Кроме того, существуют специальные почвосмеси, например, для орхидей или суккулентов. Использование правильного грунта поможет предотвратить появление плесени и обеспечит цветам крепкое здоровье.

Следуя этим советам, вы легко избавитесь от плесени в горшках и создадите идеальные условия для своих зеленых питомцев!

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

