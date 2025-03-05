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Секреты долговечных бортиков для грядок: от дерева до ДПК

Садоводство

Если вы хотите красиво оформить свой огород, бортики для грядок — отличное решение. На рынке представлены различные материалы, и каждый из них имеет свои особенности. Какие из них подойдут именно вам? Разберемся.

Грядки на огороде
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грядки на огороде

Цементно-стружечная плита (ЦСП): для тех, кто ищет прочность

ЦСП — это смесь цемента и опилок. Бортики из этого материала прочные, не гниют и не ржавеют, хорошо удерживают влагу и тепло. Они намного дороже шифера, но не содержат асбеста, что делает их безопасными для использования.

Однако ЦСП — тяжелый и плотный материал, что затрудняет его резку и монтаж. Также нужно быть осторожным при переносе таких грядок, так как плиты могут легко сломаться. К тому же, для многих дачников внешний вид грядок из ЦСП оставляет желать лучшего. Если вы хотите сделать грядку самостоятельно, покупка листа ЦСП обойдется вам от 125 ₽ за 1,2 м, а готовая грядка размером 2,5x1,2 м стоит около 4400 ₽ без монтажа.

Деревянные бортики: естественный, но недолговечный вариант

Деревянные бортики — это классика. Однако они недолговечны, даже если обработаны защитными составами. В среднем срок службы таких бортиков составляет 3-4 года. Если вы выберете вертикальные или высокие грядки, срок эксплуатации будет немного больше, но придется каждое лето их обновлять, нанося защитную краску или пропитку.

Древесно-полимерный композит (ДПК): прочность и долговечность

Грядки из ДПК — это смесь пластика и древесины, что делает их невероятно прочными и долговечными. По заявлению производителей, такие бортики могут служить до 35 лет. Они выглядят эстетично, как натуральные деревянные доски, и легко монтируются. ДПК не требует особого ухода и защищает растения от внешних воздействий.

Стоит такой материал от 260 ₽ за погонный метр. Для крепления потребуются специальные профили и уголки. Готовая двухметровая грядка обойдется от 3000 ₽.

Оцинкованный металл: дешевый и практичный выбор

Самые популярные бортики для дачников — это оцинкованные профили. Они стоят недорого (от 1500 ₽ за трехметровую грядку), легки в установке и достаточно мобильны. Однако металл имеет свои минусы: летом он сильно нагревается, а зимой промерзает, что может нанести ущерб растениям. Особенно это опасно для озимых культур, таких как чеснок.

При выборе оцинкованных грядок обратите внимание на толщину металла (не менее 0,5 мм) и обработку краев, чтобы не порезаться.

Как выбрать

  • ЦСП — для долговечности и надежности, но не для всех: материал тяжелый и не слишком эстетичный.
  • Дерево — если важен естественный вид, но будьте готовы к ежегодному уходу.
  • ДПК — отличное сочетание прочности и эстетики, но цена выше.
  • Оцинкованный металл — доступный и быстрый вариант, но с ограничениями по температуре.

Уточнения

Грядки в сельском хозяйстве.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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