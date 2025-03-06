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Какие растения принесут в ваш дом удачу и богатство

2:35
Садоводство

Хотите, чтобы в вашей жизни стало больше удачи, благополучия и гармонии? Некоторые растения, согласно традициям фэн-шуй и народным верованиям, способны привлечь в дом финансовый достаток, здоровье и позитивную энергию. Вот список зелёных помощников, которые не только украсят интерьер, но и принесут удачу!

Толстянка, денежное дерево
Фото: commons.wikimedia.org by niol, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Толстянка, денежное дерево

1. Счастливый бамбук (Драцена Сандера)

Этот зелёный символ удачи не требует почвы — он прекрасно растёт в воде, а его количество стеблей имеет особое значение. Один — к успеху, два — к любви, три — к богатству. Главное — не ставить в доме бамбук с четырьмя стеблями, так как в китайской традиции число 4 ассоциируется с неудачей.

2. Китайский денежный завод (Пилея Пеперомиевидная)

Растение с листьями в форме монет считается символом достатка. В фэн-шуй его рекомендуют ставить в юго-восточном углу дома, чтобы активировать "зону богатства".

3. Виноградная лоза

В традициях Латинской Америки виноград символизирует изобилие. Его можно вырастить прямо на участке, а правильный уход позволит получать до 9 кг плодов с одного куста.

4. Английская лаванда

Своим ароматом она приносит в дом спокойствие, защищает от негатива и улучшает сон. В фэн-шуй лаванда считается растением, привлекающим здоровье и удачу.

5. Базилик

Этот пряный зелёный куст не только улучшает вкус блюд, но и символизирует изобилие. Важно держать его на солнце и не забывать про регулярный полив.

6. Пионы

Символ любви, здоровья и удачи. В Китае и Японии они часто изображаются в искусстве как цветы, приносящие благополучие. Лучше всего пионы растут на солнце и в хорошо дренированной почве.

7. Хризантемы

Название этого цветка переводится как "золотой цветок". В Китае и Японии хризантемы ассоциируются с долголетием, а чай из них считается полезным для здоровья.

8. Денежное дерево (Пахира водная)

Растение с толстым стволом, которое в молодом возрасте часто заплетают в декоративную косу. Символизирует финансовое благополучие, но важно не заливать его водой, так как оно не любит переувлажнения.

Эти растения не только украсят ваш дом, но и, возможно, принесут удачу, здоровье и процветание. Попробуйте разместить их в интерьере и понаблюдайте, какие позитивные изменения произойдут!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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