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Где прятать урожай? Разбираем три вида погребов и их подводные камни

3:28
Садоводство

Погреб на даче — не роскошь, а необходимость, если вы хотите сохранить урожай овощей, фруктов и консервацию в идеальном состоянии. Такое хранилище создаёт особый микроклимат, который защищает запасы от перепадов температуры и влаги. Разбираемся, какие бывают погреба, как выбрать место для него и как построить его своими руками.

Погреб
Фото: Own work by Brian Stansberry, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Погреб

Какие бывают погреба

Все погреба делятся на три типа в зависимости от глубины заложения:

  1. Наземные — строятся на поверхности, подходят для участков с высоким уровнем грунтовых вод. Их проще построить, но сложнее поддерживать стабильную температуру.
  2. Полузаглублённые — частично уходят в землю, обеспечивают лучшее сохранение продуктов. Оптимальны для участков, где грунтовые воды находятся на уровне 1,5-2 м.
  3. Подземные — самый надёжный вариант, так как глубина заложения полностью защищает запасы от перегрева и промерзания. Однако строительство требует значительных затрат и сил.

Как выбрать место

Перед строительством важно правильно выбрать участок:

  • Оптимальное место — самая высокая точка участка. Это поможет избежать затопления.
  • Удаление от построек — не менее 7-8 м от дома, чтобы тепло от стен не влияло на микроклимат.
  • Безопасное расстояние — минимум 12 м от туалета, выгребных ям и мест содержания животных.

Пошаговая инструкция по строительству подземного погреба

1. Подготовка котлована

  • Размечаем участок, делая размеры котлована больше будущего погреба на 50-100 см.
  • Выкапываем яму глубиной 2-2,5 м с небольшим уклоном стенок.

2. Обустройство основания

  • Дно выравниваем и трамбуем.
  • Насыпаем слой песка и гравия (12-15 см).
  • Заливаем первый слой бетона (5-10 см).
  • После высыхания укладываем гидроизоляцию (рубероид или битум).
  • Поверх гидроизоляции — второй слой бетона (12-15 см).

3. Возведение стен

  • Выкладываем стены в полкирпича или целый кирпич, швы армируем.
  • Для кладки используем влагостойкий раствор с добавками.

4. Гидроизоляция

  • Снаружи обмазываем стены битумной мастикой.
  • Поверх наклеиваем рулонную гидроизоляцию, разогревая её горелкой.

5. Внутренняя отделка

  • Белим стены известью с медным купоросом (антисептик).
  • Альтернативные варианты: штукатурка, плитка или влагостойкие панели.

6. Установка перекрытия

  • По верхнему венцу кладки монтируем деревянные лаги (100x100 мм), обработанные антисептиком.
  • Закрываем досками, фиксируем саморезами.
  • В перекрытии проделываем отверстия для вентиляции.

Какой материал выбрать

  • Бетон — самый прочный, но дорогой вариант. Подходит для влажных грунтов.
  • Кирпич — долговечен, но требует хорошей гидроизоляции.
  • Пеноблоки — лёгкие, но гигроскопичные, подойдут только для сухого грунта.
  • Готовые пластиковые погреба — удобный вариант, но не самый бюджетный.

Уточнения

По́греб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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