Где прятать урожай? Разбираем три вида погребов и их подводные камни

3:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Погреб на даче — не роскошь, а необходимость, если вы хотите сохранить урожай овощей, фруктов и консервацию в идеальном состоянии. Такое хранилище создаёт особый микроклимат, который защищает запасы от перепадов температуры и влаги. Разбираемся, какие бывают погреба, как выбрать место для него и как построить его своими руками.

Фото: Own work by Brian Stansberry, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Погреб

Какие бывают погреба

Все погреба делятся на три типа в зависимости от глубины заложения:

Наземные — строятся на поверхности, подходят для участков с высоким уровнем грунтовых вод. Их проще построить, но сложнее поддерживать стабильную температуру. Полузаглублённые — частично уходят в землю, обеспечивают лучшее сохранение продуктов. Оптимальны для участков, где грунтовые воды находятся на уровне 1,5-2 м. Подземные — самый надёжный вариант, так как глубина заложения полностью защищает запасы от перегрева и промерзания. Однако строительство требует значительных затрат и сил.

Как выбрать место

Перед строительством важно правильно выбрать участок:

Оптимальное место — самая высокая точка участка. Это поможет избежать затопления.

Удаление от построек — не менее 7-8 м от дома, чтобы тепло от стен не влияло на микроклимат.

Безопасное расстояние — минимум 12 м от туалета, выгребных ям и мест содержания животных.

Пошаговая инструкция по строительству подземного погреба

1. Подготовка котлована

Размечаем участок, делая размеры котлована больше будущего погреба на 50-100 см.

Выкапываем яму глубиной 2-2,5 м с небольшим уклоном стенок.

2. Обустройство основания

Дно выравниваем и трамбуем.

Насыпаем слой песка и гравия (12-15 см).

Заливаем первый слой бетона (5-10 см).

После высыхания укладываем гидроизоляцию (рубероид или битум).

Поверх гидроизоляции — второй слой бетона (12-15 см).

3. Возведение стен

Выкладываем стены в полкирпича или целый кирпич, швы армируем.

Для кладки используем влагостойкий раствор с добавками.

4. Гидроизоляция

Снаружи обмазываем стены битумной мастикой.

Поверх наклеиваем рулонную гидроизоляцию, разогревая её горелкой.

5. Внутренняя отделка

Белим стены известью с медным купоросом (антисептик).

Альтернативные варианты: штукатурка, плитка или влагостойкие панели.

6. Установка перекрытия

По верхнему венцу кладки монтируем деревянные лаги (100x100 мм), обработанные антисептиком.

Закрываем досками, фиксируем саморезами.

В перекрытии проделываем отверстия для вентиляции.

Какой материал выбрать

Бетон — самый прочный, но дорогой вариант. Подходит для влажных грунтов.

Кирпич — долговечен, но требует хорошей гидроизоляции.

Пеноблоки — лёгкие, но гигроскопичные, подойдут только для сухого грунта.

Готовые пластиковые погреба — удобный вариант, но не самый бюджетный.

Уточнения

По́греб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции.

