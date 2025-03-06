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Эти зоны на даче убивать сложнее всего, но игнорировать их нельзя

3:21
Садоводство

На даче всегда много работы, но есть участки, которые требуют особого внимания. Грязь, пыль, жир и плесень могут накапливаться так быстро, что уборка становится настоящим испытанием. Чтобы не тратить потом часы на очистку, лучше уделить этим местам внимание заранее.

Пикник
Фото: Adobe Stock by dusanpetkovic1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пикник

1. Барбекю-зона

Место для гриля — одно из самых загрязняемых на даче. После каждого приготовления пищи остаются жирные пятна, пепел, остатки углей и частички пищи. Если не убирать их регулярно, со временем появляется въевшаяся грязь и неприятный запах. Особенно важно чистить решётку гриля, чтобы избежать гари на продуктах и сохранить вкус блюд.

2. Зона отдыха

Садовая мебель, зонты, шезлонги и текстиль — всё это быстро собирает пыль, грязь и птичий помёт. Если мебель остаётся под открытым небом, осадки и солнечные лучи разрушают материалы, делая их ломкими и блеклыми. Регулярная чистка и укрытие на ночь помогут сохранить её внешний вид.

3. Бассейн

На первый взгляд вода в бассейне может казаться чистой, но даже при редком использовании в ней скапливаются бактерии, листья, пыльца растений и прочий мусор. Если фильтры и уровень дезинфицирующих веществ не контролировать, вода может помутнеть и стать опасной для купания.

4. Хозяйственные постройки

Склады для инструментов и подвал чаще всего убирают раз в сезон, но именно там больше всего скапливается пыль, паутина и плесень. Это не только ухудшает хранение вещей, но и может привести к порче инвентаря и урожая. Особенно важно следить за местами, где хранятся овощи и фрукты, — в грязной среде они портятся в разы быстрее.

5. Терраса

Терраса быстро покрывается пылью, осадками, листьями и землёй, принесённой с огорода. Если не чистить её регулярно, грязь может въедаться в поверхность дерева или плитки. Полезная привычка — хотя бы раз в неделю сметать мусор и периодически мыть пол.

6. Садовые дорожки

Проливные дожди, вытаптывание, пыль и разросшиеся сорняки могут превратить ухоженные садовые дорожки в запущенный участок. Если их не чистить, скользкая грязь может стать причиной падения. Простое подметание и своевременное удаление сорняков помогут сохранить их в порядке.

7. Детская площадка

Качели, горки и песочницы — зоны, где дети проводят много времени, но которые редко тщательно убирают. Песок может загрязняться мусором и животными, а на игровых элементах оседает пыль и влага, создавая среду для бактерий. Периодическое обновление песка и дезинфекция площадки помогут избежать неприятных сюрпризов.

Регулярная уборка этих зон позволит сохранить порядок и чистоту на даче, а главное — продлит срок службы мебели, покрытий и инвентаря. Главное — не забывать, что чистота требует не только сил, но и системы.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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