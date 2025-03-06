Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

4:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кабачки — культура неприхотливая, но склонная к разрастанию. Если посадить их слишком густо, растения начнут бороться за свет и питание, что приведёт к снижению урожайности. Поэтому важно правильно рассчитать расстояние между кустами и выбрать подходящий сорт.

Фото: Own work by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кабачок

Как выбрать сорт для посадки

Кабачки делятся на два типа:

По длине плетей

Кустовые — компактные, с короткими плетями, занимают мало места. К ним относятся "Кавили", "Грибовский голд", "Аэронавт".

Плетистые — побеги могут достигать нескольких метров. Эти сорта требуют больше пространства. Примеры: "Карам", "Спагетти", "Немчиновский".

По срокам вызревания

Сверхранние ("Хьюго", "Ролик") — плоды через 28-40 дней.

Ранние ("Кавили", "Зебра") — 41-46 дней.

Среднеранние ("Грибовский 37") — 46-51 день.

Среднеспелые ("Куанд", "Спагетти") — 52-61 день.

Поздние ("Зимний", "Чёрный красавец") — 100-110 дней.

Оптимальный вариант — сочетать несколько сортов с разными сроками созревания, чтобы собирать урожай весь сезон.

Когда сажать кабачки

Посев семенами

Высаживать в открытый грунт можно, когда почва прогреется до 12°С и выше, а возвратные заморозки останутся позади. В большинстве регионов России это конец мая — начало июня, на юге на 2-3 недели раньше.

Высадка рассады

Рассаду пересаживают в те же сроки, что и семена, когда минует риск заморозков. Чтобы не опоздать, семена на рассаду сеют в середине-конце апреля, так как оптимальный возраст сеянцев для пересадки — 25-30 дней.

Как выбрать место для грядки

Кабачки любят солнце и плодородную почву. Лучшие варианты — чернозём или лёгкий суглинок с нейтральным pH. Осенью перед посадкой желательно внести органику и минеральные удобрения. Сквозняки и тень негативно влияют на развитие растений, а посадка на одном месте несколько лет подряд повышает риск заболеваний.

Схема посадки кабачков в открытом грунте

Основное правило: чем длиннее плети, тем больше расстояние между кустами.

Кустовые сорта — 80-100 см между растениями.

Плетистые сорта — 1,5-2 метра между кустами.

Высаживать можно в ряды или шахматным порядком. Второй вариант предпочтительнее, так как даёт растениям больше пространства. Между грядками оставляют проходы шириной не менее 80 см.

Схема посадки кабачков в теплице

В теплицах чаще выращивают кустовые сорта, так как они занимают меньше места.

Стандартное расстояние — 70-80 см между кустами.

При подвязке плетей — можно сократить до 60-70 см, разводя побеги в стороны.

Как правильно посадить кабачки

Высадка рассады

Выкопать лунки по размеру корневого кома. Обильно полить рассаду. Аккуратно вынуть саженцы из ёмкостей, стараясь не повредить корни. Посадить в лунки, засыпать землёй, слегка уплотнить. Хорошо полить тёплой водой и замульчировать.

Посев семенами

Замочить семена на сутки, можно в растворе стимулятора роста. При желании прорастить, завернув во влажную ткань на 3-4 дня. Сделать лунки глубиной 3-5 см. В каждую лунку положить по 1-2 семечка, уложив плашмя. Засыпать землёй, полить и замульчировать.

После появления всходов проводят регулярный полив, прополку и рыхление.

Главные ошибки при посадке кабачков

Выращивание на кислой или щелочной почве без раскисления.

Посадка после других тыквенных культур, что снижает урожайность.

Высадка в холодную землю — это замедляет развитие растений.

Слишком густая посадка — кабачки начнут затенять друг друга.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.



