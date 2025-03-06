Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Кабачки — культура неприхотливая, но склонная к разрастанию. Если посадить их слишком густо, растения начнут бороться за свет и питание, что приведёт к снижению урожайности. Поэтому важно правильно рассчитать расстояние между кустами и выбрать подходящий сорт.
Фото: Own work by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кабачок
Как выбрать сорт для посадки
Кабачки делятся на два типа:
По длине плетей
Кустовые — компактные, с короткими плетями, занимают мало места. К ним относятся "Кавили", "Грибовский голд", "Аэронавт".
Плетистые — побеги могут достигать нескольких метров. Эти сорта требуют больше пространства. Примеры: "Карам", "Спагетти", "Немчиновский".
По срокам вызревания
Сверхранние ("Хьюго", "Ролик") — плоды через 28-40 дней.
Ранние ("Кавили", "Зебра") — 41-46 дней.
Среднеранние ("Грибовский 37") — 46-51 день.
Среднеспелые ("Куанд", "Спагетти") — 52-61 день.
Поздние ("Зимний", "Чёрный красавец") — 100-110 дней.
Оптимальный вариант — сочетать несколько сортов с разными сроками созревания, чтобы собирать урожай весь сезон.
Когда сажать кабачки
Посев семенами
Высаживать в открытый грунт можно, когда почва прогреется до 12°С и выше, а возвратные заморозки останутся позади. В большинстве регионов России это конец мая — начало июня, на юге на 2-3 недели раньше.
Высадка рассады
Рассаду пересаживают в те же сроки, что и семена, когда минует риск заморозков. Чтобы не опоздать, семена на рассаду сеют в середине-конце апреля, так как оптимальный возраст сеянцев для пересадки — 25-30 дней.
Как выбрать место для грядки
Кабачки любят солнце и плодородную почву. Лучшие варианты — чернозём или лёгкий суглинок с нейтральным pH. Осенью перед посадкой желательно внести органику и минеральные удобрения. Сквозняки и тень негативно влияют на развитие растений, а посадка на одном месте несколько лет подряд повышает риск заболеваний.
Схема посадки кабачков в открытом грунте
Основное правило: чем длиннее плети, тем больше расстояние между кустами.
Кустовые сорта — 80-100 см между растениями.
Плетистые сорта — 1,5-2 метра между кустами.
Высаживать можно в ряды или шахматным порядком. Второй вариант предпочтительнее, так как даёт растениям больше пространства. Между грядками оставляют проходы шириной не менее 80 см.
Схема посадки кабачков в теплице
В теплицах чаще выращивают кустовые сорта, так как они занимают меньше места.
Стандартное расстояние — 70-80 см между кустами.
При подвязке плетей — можно сократить до 60-70 см, разводя побеги в стороны.
Как правильно посадить кабачки
Высадка рассады
Выкопать лунки по размеру корневого кома.
Обильно полить рассаду.
Аккуратно вынуть саженцы из ёмкостей, стараясь не повредить корни.
Посадить в лунки, засыпать землёй, слегка уплотнить.
Хорошо полить тёплой водой и замульчировать.
Посев семенами
Замочить семена на сутки, можно в растворе стимулятора роста.
При желании прорастить, завернув во влажную ткань на 3-4 дня.
Сделать лунки глубиной 3-5 см.
В каждую лунку положить по 1-2 семечка, уложив плашмя.
Засыпать землёй, полить и замульчировать.
После появления всходов проводят регулярный полив, прополку и рыхление.
Главные ошибки при посадке кабачков
Выращивание на кислой или щелочной почве без раскисления.
Посадка после других тыквенных культур, что снижает урожайность.
Высадка в холодную землю — это замедляет развитие растений.
Слишком густая посадка — кабачки начнут затенять друг друга.
Уточнения
Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.