Секреты ландшафтных дизайнеров: как сохранить яркость сада 365 дней в году

4:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы ваш сад оставался зелёным и живым круглый год, стоит обратить внимание на многолетние растения, которые сохраняют свою привлекательность в любое время года. Ниже представлены 10 таких растений:​

Фото: commons.wikimedia.org by Tiraspolsky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Желтая роза

1. Лаванда (Lavandula)

Лаванда известна своим неповторимым ароматом и яркими фиолетовыми цветами. Она прекрасно подходит для бордюров, рокариев и даже для выращивания в горшках. Лаванда предпочитает хорошо дренированные песчаные почвы и солнечные места с минимум шестью часами прямого солнечного света в день. После цветения рекомендуется легкая обрезка для поддержания компактной формы растения.​

2. Розы (Rosa)

Розы — символ элегантности и романтики. Многолетние сорта роз обеспечат ваш сад яркими и ароматными цветами на протяжении большей части года. Они отлично смотрятся в цветниках, бордюрах или в виде небольших кустарников. Розы предпочитают солнечные места и хорошо дренированные почвы. Регулярный, но умеренный полив и своевременная обрезка способствуют обильному цветению.​

3. Герань (Geranium)

Герань — неприхотливое растение с яркими цветами, которое легко адаптируется к различным условиям. Она устойчива к засухе и может расти как на солнце, так и в полутени. Герань идеально подходит для создания цветовых акцентов в саду и требует минимального ухода.​

4. Эхинацея (Echinacea)

Эхинацея, или рудбекия пурпурная, известна своими крупными цветами и способностью привлекать бабочек и пчел. Она устойчива к засухе и предпочитает солнечные места с хорошо дренированной почвой. Эхинацея также обладает лечебными свойствами и часто используется в фитотерапии.​

5. Хоста (Hosta)

Хоста — идеальный выбор для тенистых участков сада. Ее декоративные листья различных оттенков зеленого, голубого и желтого придают саду текстурное разнообразие. Хоста предпочитает влажные, но хорошо дренированные почвы и требует минимального ухода после посадки.​

6. Седум (Sedum)

Седум, или очиток, — суккулентное растение, которое прекрасно переносит засуху и бедные почвы. Его мясистые листья и яркие цветы делают его отличным выбором для рокариев и альпийских горок. Седум практически не требует ухода и легко размножается.​

7. Вереск (Calluna vulgaris)

Вереск — вечнозеленый кустарник с мелкими цветами, который придает саду цвет и текстуру даже в зимние месяцы. Он предпочитает кислые почвы и солнечные места, но может расти и в полутени. Вереск устойчив к холодам и не требует частого полива.​

8. Тимьян (Thymus)

Тимьян — ароматное растение, которое можно использовать как в кулинарии, так и в декоративных целях. Он образует плотные ковры и цветет мелкими цветами, привлекая опылителей. Тимьян предпочитает солнечные места и хорошо дренированные почвы.​

9. Бересклет (Euonymus fortunei)

Бересклет — вечнозеленый кустарник с яркими листьями, который сохраняет декоративность круглый год. Он устойчив к различным условиям и может использоваться как почвопокровное растение или для создания живых изгородей.​

10. Камнеломка (Saxifraga)

Камнеломка — низкорослое растение с мелкими цветами, идеально подходящее для рокариев и альпийских горок. Она предпочитает полутенистые места и влажные, но хорошо дренированные почвы. Камнеломка устойчива к холодам и легко размножается.​

Выбор этих многолетних растений поможет создать сад, который будет радовать глаз в любое время года, требуя при этом минимального ухода.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

